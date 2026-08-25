Otto lavoratori in nero e 32 violazioni fiscali: la stretta della Finanza nei quartieri di Roma

Un’offensiva ad ampio raggio per ripristinare la legalità economica, contrastare lo spaccio e tutelare il mercato della leale concorrenza.

Si è conclusa con una raffica di sospensioni, denunce e sequestri l’articolata operazione di controllo del territorio condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in stretta attuazione delle direttive del Prefetto Lamberto Giannini.

L’azione congiunta del 1° e 6° Nucleo Operativo Metropolitano, affiancati dai Gruppi di Frascati e Civitavecchia, ha passato al setaccio sia i quartieri a più alta densità commerciale della Capitale sia le aree del litorale.

Lavoro nero ed evasione: chiusi 4 esercizi

Nel mirino delle Fiamme Gialle è finita in primo luogo la disciplina del lavoro negli esercizi di vicinato:

Villa Bonelli e Municipi VII, IX e XI: Scovati 8 lavoratori totalmente “in nero” (privi di comunicazione UNILAV) e un lavoratore irregolare. Per i titolari di 4 attività è scattata la maxi-sanzione dell’Ispettorato del Lavoro con proposta di sospensione immediata per il superamento della soglia del 10% di personale non in regola e l’assenza del DVR. Denunciate le posizioni anche a INPS e INAIL.

Tor Bella Monaca e Civitavecchia: Nel VI Municipio individuati altri 5 dipendenti irregolari, mentre a Civitavecchia i militari hanno sorpreso un lavoratore non in regola all’interno di un minimarket alimentari gestito da un cittadino bengalese.

Scontrini e Canone: Nel quadrante di Tor Bella Monaca contestate oltre 32 violazioni per omessa trasmissione dei corrispettivi fiscali e 5 sanzioni legate al Canone Rai speciale.

Contraffazione e blitz antidroga

Non solo contabilità. I controlli si sono estesi alla sicurezza dei prodotti e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti:

Elettrodomestici falsi: I finanziari del Gruppo di Frascati hanno intercettato a Tor Bella Monaca una filiera di approvvigionamento illegale, sequestrando diversi asciugacapelli recanti il marchio contraffatto Dyson.

Spaccio in viale Morandi: A Tor Sapienza i Baschi Verdi del “117” hanno bloccato un pusher straniero sorpreso a vendere crack e cocaina vicino ai giardinetti pubblici. L’uomo è stato denunciato dopo un vano tentativo di fuga.

Cani antidroga in azione: Tra San Lorenzo, Torrino e Tuscolano, con il supporto delle unità cinofile di Fiumicino, sono stati sequestrati 85 grammi di marijuana e due bilancini di precisione, portando alla denuncia del responsabile. Ulteriori dosi di hashish e marijuana sono state recuperate nel VI Municipio.

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