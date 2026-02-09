Palme storiche, al via le cure: interventi in quattro aree del centro

Il patrimonio arboreo della Capitale finisce sotto osservazione speciale. Per evitare il deterioramento delle piante e i conseguenti abbattimenti che negli ultimi anni hanno impoverito il verde storico cittadino, il Dipartimento Tutela Ambientale ha programmato un ciclo di interventi che toccherà i giardini più iconici del centro.

Il via è fissato per giovedì 12 febbraio, salvo maltempo.

L’intervento più massiccio riguarderà Piazza Vittorio, nei Giardini Nicola Calipari, dove saranno trattate 62 palme storiche.

Cure sono previste anche per 39 esemplari di varie specie a Sant’Andrea al Quirinale, 2 palme a Carlo Alberto al Quirinale e per le 5 palme che incorniciano la scalinata di Piazza di Spagna.

FUNGHI CONTRO I PARASSITI, ADDIO ALLA CHIMICA

La vera novità riguarda però le modalità di cura. Per garantire la massima sicurezza in aree densamente frequentate da romani e turisti, Roma Capitale ha scelto di utilizzare esclusivamente prodotti biologici, abbandonando definitivamente i trattamenti chimici tradizionali.

La soluzione si chiama funghi entomopatogeni: microrganismi naturali che attaccano selettivamente i parassiti come le larve del punteruolo rosso, il principale nemico delle palme mediterranee, senza alcuna tossicità per l’uomo, gli animali domestici o gli insetti impollinatori come le api.

Il piano non è isolato ma prevede cinque cicli bimestrali distribuiti nell’arco dell’anno: febbraio, maggio, luglio, settembre e novembre. Un monitoraggio costante che punta a prevenire le infestazioni piuttosto che rincorrerle quando ormai è troppo tardi.

CHIUSURE TEMPORANEE PER LA SICUREZZA

Per consentire il lavoro dei tecnici in quota e a terra, le aree verdi interessate saranno temporaneamente chiuse al pubblico. La cittadinanza sarà informata tramite appositi cartelli che indicheranno gli orari esatti delle operazioni.

“Vogliamo salvaguardare il paesaggio e la biodiversità di luoghi storici della città, garantendo la sicurezza dei cittadini e il rispetto dell’ambiente”, ha dichiarato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Ambiente di Roma Capitale.

