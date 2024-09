Panico al Carrefour: Uomo in escandescenza distrugge bottiglie all’interno del negozio

Scena di caos ieri 1 Settembre 2024 al supermercato Carrefour di largo Lamberto Loria, nella zona di Tor Marancia. Un uomo di 35 anni, originario del Perù, ha scatenato il panico all’interno del negozio, mandando all’aria la tranquillità del supermercato.

L’escalation è iniziata quando il 35enne, in preda a un’improvvisa furia, ha cominciato a rompere bottiglie di alcolici, lasciando dietro di sé un campo di vetri e liquidi.

La sua irruenza non si è fermata ai danni materiali: ha anche ingaggiato una discussione accesa con il personale del supermercato.

La situazione è rapidamente degenerata, richiedendo l’intervento urgente delle forze dell’ordine. La Polizia è intervenuta prontamente e ha bloccato l’uomo all’esterno del supermercato.

Per il 35enne, la giornata si è conclusa con una denuncia per danneggiamento, dopo aver creato una scena da brivido in pieno giorno.

