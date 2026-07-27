Pannelli CAA nei parchi giochi di Ostia e dell’entroterra: approvata all’unanimità la mozione del M5S
Il Consiglio Municipale delibera l'installazione di supporti visivi basati sulla Comunicazione Aumentativa e Alternativa per aiutare bambini con spettro autistico o complessi bisogni comunicativi. Ora il passaggio agli uffici per il reperimento dei fondi
Un passo concreto verso la piena accessibilità dei luoghi di aggregazione dell’infanzia sul litorale romano. Il Consiglio del Municipio Roma X ha approvato all’unanimità una mozione – presentata dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle – che impegna la giunta municipale a installare nei parchi giochi del territorio appositi pannelli comunicativi basati sulla CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa).
La misura punta ad abbattere le barriere relazionali nelle aree ludiche, offrendo uno strumento visivo immediato a bambini e ragazzi neurodivergenti o con bisogni comunicativi complessi (come le persone nello spettro autistico), ma anche ai più piccoli e a chi non conosce ancora la lingua italiana.
Che cos’è la CAA e come funzionano i pannelli inclusivi
La Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) è un insieme di conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie che facilitano e incrementano la comunicazione nelle persone che hanno difficoltà ad usare il linguaggio orale o scritto.
Attraverso tabelle e pannelli grafici composti da simboli, pittogrammi e immagini chiare, il bambino può indicare autonomamente stati d’animo (“felice”, “stanco”), necessità (“bere”, “bagno”) o azioni legate al gioco (“scivolo”, “altalena”, “aspettare il mio turno”), interagendo direttamente con i coetanei e con i genitori senza la mediazione forzata del linguaggio verbale.
La nota dei consiglieri pentastellati
Soddisfazione per l’esito della votazione è stata espressa dai consiglieri municipali del M5S Giuliana Di Pillo, Alessandro Ieva e Silvia Paoletti, primi firmatari del provvedimento:
«Si tratta di un grande passo in avanti per l’inclusione e per l’abbattimento delle barriere comunicative nel nostro territorio. La CAA permette a bambini e ragazzi con complessi bisogni comunicativi — come nel caso dello spettro autistico — di esprimere emozioni e necessità in autonomia. Questi pannelli renderanno i nostri spazi gioco davvero inclusivi, aiutando anche i bambini più piccoli o chi ancora non parla l’italiano.»
I consiglieri hanno sottolineato come l’atto si inserisca nel solco delle linee guida già tracciate a livello comunale:
«Questo provvedimento si inserisce perfettamente nelle buone prassi che l’Amministrazione sta portando avanti sui temi della neurodivergenza e del supporto alle famiglie. Con questo voto il Municipio segue la scia della mozione già approvata in Assemblea Capitolina a Roma Capitale, consolidando una rete di tutele fondamentale per i diritti dell’infanzia. I parchi devono essere luoghi di condivisione dove ogni bambina e ogni bambino possano giocare e interagire senza distanze. Ora la parola passa agli uffici per reperire i fondi e far partire il progetto. Grazie a tutto il Consiglio per la sensibilità dimostrata.»
Con il via libera dell’aula consiliare, l’iter passa ora alla fase amministrativa: gli uffici tecnici municipali dovranno individuare le risorse economiche necessarie e definire la mappa dei primi parchi del territorio (tra Ostia, Acilia, Dragona e l’entroterra) in cui avviare la posa dei primi pannelli inclusivi.
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