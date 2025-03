Papa Francesco dona un milione di euro per l’emergenza abitativa a Roma

Un gesto concreto, profetico, che va oltre le parole. Papa Francesco ha donato un milione di euro per affrontare l’emergenza abitativa a Roma, una piaga che colpisce sempre più duramente le fasce più fragili della popolazione.

L’annuncio arriva dal cardinale vicario Baldassarre Reina, che in una lettera indirizzata ai presbiteri della Diocesi di Roma ha spiegato l’origine e il significato profondo di questa iniziativa.

La decisione del Pontefice, precisa il cardinale, è stata presa prima del ricovero al Policlinico Gemelli, dove il Santo Padre è stato costretto a fermarsi dal 14 febbraio a causa di una bronchite degenerata in polmonite bilaterale.

Un gesto che si inserisce nel cammino verso il Giubileo del 2025, in programma dal 23 al 27 giugno, e che si tradurrà in un aiuto concreto per chi non ha una casa.

Un impegno nato dall’ascolto delle periferie

La sensibilità di Papa Francesco per chi vive situazioni di disagio abitativo non è nuova. Già il 25 ottobre 2023, durante un’assemblea diocesana a San Giovanni in Laterano, il Pontefice aveva denunciato con forza il problema della casa a Roma, sottolineando quanto questa emergenza fosse diventata insostenibile.

“Un problema che come Chiesa abbiamo portato all’attenzione delle autorità competenti – ricorda il cardinale Reina –. Ma se abbiamo alzato la voce, ritengo sia importante fare un gesto profetico, capace di dare maggiore credibilità a quanto abbiamo detto”.

Ed ecco il segno tangibile di questo impegno: il milione di euro donato da Papa Francesco sarà destinato al Fondo don Roberto Sardelli, un’iniziativa dedicata alla memoria del presbitero romano che ha dedicato tutta la sua vita agli ultimi, in particolare a chi viveva senza una casa.

20 nuovi appartamenti per chi ha bisogno

Con la somma donata, verrà finanziata la ristrutturazione dell’ex Casa del Clero di via Vergerio, dove nasceranno 20 appartamenti destinati alle persone in condizioni di grave emergenza abitativa. Un progetto che vuole essere non solo un aiuto immediato, ma anche un simbolo di una Chiesa che agisce e non si limita a denunciare.

“Mi auguro che questa nostra scelta tocchi il cuore di tanti altri”, ha scritto il cardinale Reina, lanciando un appello alla comunità romana. L’obiettivo è ambizioso: fare del Fondo Sardelli un motore capace di coinvolgere sempre più persone e istituzioni, per affrontare con determinazione l’emergenza casa nella Capitale.

Un gesto profetico che chiama all’azione

In un momento in cui sempre più famiglie rischiano di restare senza un tetto, il gesto di Papa Francesco è un seme di speranza. Ma il cardinale Reina lo dice chiaramente: non basta.

È necessario che altri, seguendo l’esempio del Santo Padre, si uniscano a questo impegno per offrire soluzioni reali a chi vive nell’incertezza e nella precarietà.

