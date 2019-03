Parco Archeologico Centocelle. In Campidoglio una montagna di parole, ma niente di concreto a breve termine

La sindaca Virginia Raggi nell’Assemblea straordinaria del 19 marzo ha esordito con un più volte sentito “siamo stati i primi a…” mettendo in prima fila l’impegno contro gli autodemolitori. Ed è un intervento tutto contro, che non tiene conto del mantenimento del ciclo dei rifiuti o della tutela dei posti di lavoro. Nonché contro la Regione, colpevole di essersi intromessa tanto da meritarsi un ricorso alla Corte costituzionale. Eppure a leggere l’articolo 21 comma 15 della Legge di stabilità regionale si parla di possibilità di rinnovo della concessione “per gli impianti la cui localizzazione è conforme”, è invece il TAR che entra nel merito, scrivendo che ” dato il carattere provvisorio dell’autorizzazione in vista della delocalizzazione degli impianti non sono ex se ostativi i vincoli attinenti alla localizzazione dell’impianto”. Ma soprattutto concede al Comune 20 giorni per “dettare le specifiche prescrizioni necessarie a rendere l’impianto conforme a legge”. Gli strumenti per eliminare le mele marce quindi ci sono tutti, ci si occupi della delocalizzazione nell’interesse di tutte le parti in causa, a tutela della salute, dell’ambiente e del lavoro.

La Sindaca parla poi della contaminazione del parco, dicendo che il CNR ha ricevuto or ora un incarico per analizzare i suoli. Ma si dimentica dei €39.000 più IVA commissionati da più di un anno al Dipartimento di ingegneria ambientale della Sapienza per il piano di caratterizzazione e bonifica, lavoro di cui non si ha notizia. Niente sul fatto che la sua ordinanza di modifica è disattesa da più di 2 anni o sul fatto che le analisi del CNR sono dovute per legge e partite solo in seguito ad analisi preliminari fatte dai cittadini a proprie spese. A tutte le altre richieste fatte da cittadini non arrivano risposte:

1) Ci sono ancora i fondi stanziati per il parco? Complessivamente circa €6000000, come e quando saranno spesi?

2) quando e come sarà aperto il secondo ingresso attualmente disponibile su Viale Togliatti?

Neanche un accenno quindi a ritardi o mancanze, ma le solite imputazioni a chi c’era prima o alla Regione che li ostacola. Sono due anni che dopo le promesse si aspettano fatti, senza risultati. Eppure si è insistito per questo appuntamento perché si sperava in una qualche spiegazione e in un cronoprogramma più consistente. Quindi grande delusione.

Tanti gli OdG presentati in particolare quelli di Figliomeni, Fassina, quasi tutti approvati o all’unanimità e solo su un paio uno o due voti contrari. Occorrerà però adesso vigilare per gli impegni presi negli OdG siano affrontati con una certa speditezza visti gli anni trascorsi nel nulla.

Figliomeni dei FD’I si è detto disponibile ad incontri costruttivi con Cittadini e Comitati fin dai prossimi mesi, incontri capaci di trasformare gli OdG in atti concreti e pensiamo che anche altri consiglieri dell’opposizione faranno altrettanto e tra questi a giudicare dai loro interventi pensiamo a Fassina di Sinistra x Roma che ha incassato l’unanimità al suo OdG e Zannola del Pd si confida che non faranno mancare il loro supporto. Insomma i rottamatori aspettano soluzioni definitive in luoghi idonei e i cittadini sono stanchi di aspettare un Parco orfano dei suoi tesori archeologici e inquinato come pochi nel nostro paese.

Luca Scarnati – Alessandro Moriconi