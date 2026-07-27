Parco Bonafede, incendio distrugge l’area verde finanziata dal Pnrr: “Danni ingenti, atto inaccettabile”

Un nuovo episodio di degrado colpisce il patrimonio verde della Capitale. Nelle scorse ore una parte del parco Bonafede, nel quadrante est di Roma, è stata incendiata, causando pesanti danni a un’area interessata da un progetto di forestazione urbana finanziato con fondi Pnrr.

L’episodio arriva a poche settimane da un precedente atto vandalico che aveva già danneggiato lo stesso spazio verde e che aveva portato alla presentazione di una denuncia da parte della Città metropolitana di Roma Capitale e del vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna.

A denunciare quanto accaduto sono stati l’assessore capitolino alle Periferie e al Pnrr Pino Battaglia e l’assessore all’Ambiente del Municipio Roma V Edoardo Annucci, dopo un sopralluogo effettuato questa mattina insieme al comitato Amici del Parco Bonafede e al consigliere municipale Marco Toti.

«Abbiamo potuto verificare direttamente l’entità dei danni – spiegano gli amministratori – e non possiamo che condannare con fermezza un gesto che colpisce un intervento pensato per migliorare la qualità ambientale del territorio».

Secondo quanto riferito dal Campidoglio, sarebbero già arrivate alcune segnalazioni relative al possibile autore dell’incendio.

Per questo motivo sono stati attivati gli uffici competenti della Polizia Locale e i Servizi sociali, chiamati a intervenire per gli accertamenti necessari e per le valutazioni di competenza.

Il caso riaccende il tema della tutela delle aree verdi pubbliche e degli interventi di riqualificazione finanziati con risorse europee.

Il progetto del parco Bonafede rientra infatti tra le opere di forestazione urbana che puntano ad aumentare il patrimonio arboreo cittadino, migliorando il contrasto al caldo e la vivibilità dei quartieri.

«La cura, la riqualificazione e l’ampliamento del verde urbano passano anche attraverso questi interventi – sottolineano Battaglia e Annucci –. Roma continuerà a investire nella forestazione, grazie al lavoro coordinato tra il Dipartimento Tutela Ambientale, guidato dall’assessora Sabrina Alfonsi, e i Municipi».

Resta ora alta l’attenzione sul parco, mentre si attendono gli sviluppi delle verifiche per individuare eventuali responsabilità e garantire maggiore sicurezza in un’area che, dopo gli ultimi episodi, torna al centro delle preoccupazioni di residenti e comitati.

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