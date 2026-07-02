Parco Talenti, addio al bocciodromo: arrivano una piscina pubblica e una nuova sede per il Servizio Giardini

Una svolta attesa da oltre vent’anni ridisegna il futuro dei servizi pubblici nel quadrante nord-est della Capitale.

La Giunta Capitolina ha approvato ufficialmente la rimodulazione delle opere pubbliche ancora da realizzare all’interno della storica convenzione urbanistica di Parco Talenti, nel Municipio Roma III.

La delibera cancella definitivamente una serie di vecchi progetti risalenti a inizio anni Duemila – ormai giudicati obsoleti e non più rispondenti alle reali necessità del quartiere – e sblocca un tesoretto di oltre 6,5 milioni di euro per finanziare nuove infrastrutture sportive, sociali e di sicurezza stradale richieste a gran voce dai residenti.

Cosa cambia a Talenti: i quattro nuovi cantieri

Il via libera della Giunta, coordinato dall’Assessorato all’Urbanistica insieme agli uffici municipali, ridestina i fondi dei costruttori verso quattro macro-interventi ritenuti prioritari per il territorio:

Il nuovo impianto natatorio: Una piscina pubblica comunale destinata a colmare la carenza di strutture sportive accessibili nel quadrante.

Un centro polifunzionale: Uno spazio civico moderno pensato per l’aggregazione giovanile, le attività culturali, sociali e il tessuto associazionistico locale.

La sede del Servizio Giardini: Il vecchio centro Ama di quartiere verrà completato e riconvertito nella nuova base operativa del Servizio Giardini del Municipio III, garantendo un presidio logistico diretto per la cura del verde.

Sicurezza e mobilità dolce: Un piano di messa in sicurezza dei principali attraversamenti pedonali del quartiere e il completamento dei guard-rail protettivi lungo via di Casal Boccone a tutela della pista ciclabile esistente.

Questi interventi sostituiranno le opere originarie ritenute ormai superate o non più realizzabili: nello specifico, spariscono dal piano la passerella ciclopedonale sopraelevata di via Ugo Ojetti, il campo da bocce (bocciodromo) e il progetto di trasformazione di un casale rustico in scuola materna.

Veloccia: «Siamo all’ultimo miglio, aggiorniamo la città alle esigenze reali»

La rimodulazione urbanistica permette di sbloccare una situazione di stallo che si trascinava da anni, come evidenziato dall’assessore capitolino all’Urbanistica, Maurizio Veloccia:

«Con questa delibera aggiorniamo le opere pubbliche di Parco Talenti alle esigenze reali e quotidiane delle famiglie del territorio, puntando su sport, sicurezza e spazi di comunità. Ad oggi, all’interno del programma urbanistico, abbiamo già completato e collaudato circa l’87,5% delle opere di urbanizzazione primaria e l’84% di quelle secondarie. Con la nuova convenzione integrativa entriamo ufficialmente nell’ultimo miglio: acceleriamo sui cantieri rimasti per dare risposte concrete a un quadrante strategico della città».

Con l’approvazione del provvedimento da parte della Giunta, gli uffici comunali procederanno alla stipula formale della nuova convenzione integrativa con i soggetti attuatori, passaggio burocratico necessario per l’apertura immediata dei tavoli di progettazione esecutiva e il successivo avvio dei cantieri.

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