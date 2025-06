Pasolini in Campidoglio lunedì 16 luglio

Lunedì 16 giugno, nella Sala “Laudato sì” del Campidoglio, presentazione del libro “Pasolini, una vita straordinaria“, curato da Rosella LISONI, coautrice insieme a Patrice AVELLA, Roberto CHIESI, Gordiano LUPI, Stefano MACCIONI e Francesco SIRLETO.

Il libro è edito da Giuseppe ANNULLI editore.

Relazione introduttiva del prof. Rino CAPUTO, docente emerito di letteratura italiana presso l’Università Tor Vergata e presidente del Comitato scientifico di Pasolini 100.

Saluti istituzionali di Mauro CALISTE, Svetlana CELLI e di Giammarco PALMIERI.

Saranno presenti gli autori.

