Patto di collaborazione tra Roma Capitale e Comitato Verde Ferratella

È stato firmato, mercoledì 6 agosto a San Sisto, presso la sede del Dipartimento Tutela Ambientale, alla Presenza dell’Assessora all’Agricoltura Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi e della Direttrice della Direzione del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, Marina Mantella, il Patto di collaborazione tra Roma Capitale e Il Comitato Verde Ferratella ODV per le attività e gli interventi da realizzare presso l’Area verde sita in Viale dell’Oceano Atlantico e denominata Parco Giovanni Agnelli (Municipio VIII).

La firma di questo patto è in linea con il “Regolamento per l’Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni Materiali e Immateriali di Roma Capitale” del maggio 2023.

La sinergia tra cittadinanza attiva e amministrazione ha come obiettivo una gestione condivisa di questa area verde, al fine di valorizzarla come luogo di aggregazione della comunità.

Il nuovo patto per Parco Agnelli, per una durata di tre anni, comprende:

– la cura e la pulizia del parco e dell’area giochi con frequenza di due volte al mese;

– l’organizzazione di corsi e laboratori di botanica per bambini e ragazzi;

– il coinvolgimento dei cittadini e l’organizzazione di eventi con feste popolari;

– nuove messe a dimora di essenze arboree.

Nella proposta è compresa anche l’ipotesi di realizzare un sentiero, ispirato dai dettami di sicurezza, risparmio energetico e decoro, lungo il tracciato formatosi naturalmente tra Via dell’Oceano Atlantico e Via Elio Vittorini.

“Prosegue l’impegno della nostra Amministrazione per riqualificare il patrimonio verde cittadino e garantirne la gestione futura. Dopo i patti di collaborazione già formalizzati, ad esempio, per Casale dei Cedrati, Parco della Caffarella e della Cellulosa e Parco dei Romanisti, con la firma di questo accordo, il parco Giovanni Agnelli diventa un bene comune, un luogo di aggregazione e coesione sociale.

I Patti sono lo strumento che abbiamo scelto per costruire una città più inclusiva, partecipata e attenta ai bisogni della comunità. Attraverso questi strumenti, vogliamo valorizzare il protagonismo dei cittadini nella cura dei beni comuni e rafforzare il legame tra istituzioni e territori”, dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

“Finalmente abbiamo formalizzato il Patto di collaborazione per Parco Agnelli. Era da tanto che aspettavamo questo momento. È l’inizio di una più stretta collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente. Attraverso il riconoscimento del nostro impegno quotidiano, lavoreremo per migliorare la vivibilità del parco“, ha dichiarato Nicola Ussia, Presidente Comitato Verde Ferratella ODV.

