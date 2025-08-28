Paura a Cinecittà World, giostra Aktium si blocca: soccorsi i passeggeri dai vigili del fuoco

Attimi di terrore al parco divertimenti Cinecittà World di Roma, dove nel pomeriggio di oggi decine di persone sono rimaste bloccate sulla giostra Aktium, una delle attrazioni più amate e adrenaliniche del parco.

L’allarme è scattato intorno alle 14:30, quando un improvviso problema tecnico ha interrotto il normale funzionamento della corsa.

I gestori hanno immediatamente contattato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: la squadra territoriale di Pomezia, l’unità 22 A, con il supporto di un’autoscala e del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) specializzato nei salvataggi in situazioni complesse.

In un primo momento si era parlato di un blocco sulla giostra Altair, ma la conferma successiva è arrivata direttamente dai soccorritori: l’attrazione interessata è stata l’Aktium, le celebri montagne russe acquatiche del parco.

Un impianto tra i più spettacolari d’Italia, che porta i passeggeri fino a 33 metri di altezza prima di lanciarli in una vertiginosa discesa a 90 km/h, con schizzi e curve mozzafiato.

L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di riportare le persone a terra in sicurezza. Nessun ferito, solo tanta paura per i visitatori che, quel pomeriggio, si aspettavano emozioni forti… ma non di questo tipo.

