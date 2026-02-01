Paura ai Fori Imperiali: crolla un pino sui passanti, tre feriti

È stato un attimo, nel cuore di una domenica affollata. Un boato improvviso, poi il panico. Un albero di grandi dimensioni si è schiantato sulla sede stradale senza alcun preavviso, crollando a pochi metri da una folla di visitatori.

La scena che si è presentata ai primi soccorritori è stata caotica, tra urla, persone in fuga e chi tentava di prestare aiuto ai feriti.

Il primo bilancio parla di tre persone coinvolte. La più grave è una giovane donna, colpita in pieno dalla caduta della pianta: i sanitari del 118 l’hanno stabilizzata e trasportata in codice rosso, per dinamica, all’ospedale Santo Spirito.

Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero critiche. Altri due pedoni hanno riportato contusioni e un forte stato di shock, venendo assistiti sul posto dalle ambulanze accorse in pochi minuti.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una vera e propria macchina dei soccorsi. I Vigili del Fuoco stanno lavorando con motoseghe e squadre specializzate per sezionare il tronco e rimuovere la pesante chioma, verificando che nessun altro passante sia rimasto intrappolato sotto i rami.

La Polizia Locale ha immediatamente transennato l’area e deviato il traffico pedonale e veicolare, trasformando la zona in un cantiere di emergenza.

Il cedimento dell’albero arriva in un clima già carico di tensione. Solo poche ore prima, Fratelli d’Italia aveva attaccato duramente la Giunta Gualtieri sulla gestione del verde urbano, contestando l’abbattimento dei pini storici.

Ma il maltempo delle ultime settimane, unito alla fragilità strutturale di molti esemplari — spesso compromessi dalla cocciniglia tartaruga — sta rendendo la situazione sempre più critica.

Dall’inizio di gennaio 2026, a Roma sono già otto gli alberi crollati. Un numero che inquieta e che riaccende il dibattito su una scelta sempre più urgente e difficile: preservare il paesaggio storico della città o intervenire in modo drastico per garantire la sicurezza immediata di cittadini e turisti.

Una linea sottile, che oggi, ancora una volta, si è spezzata sotto il peso di un tronco caduto.

