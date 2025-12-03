Paura al largo di Ostia: imbarcazione con motore in avaria salvata dalla Capitaneria di Porto

Momenti di paura ieri pomeriggio al largo di Ostia, quando un’imbarcazione di 16 metri è rimasta in balia delle onde a causa di un motore in avaria e del timone rotto.

A lanciare l’allarme è stato il comandante, che ha subito richiesto assistenza alla Capitaneria di Porto.

Erano circa le 15:30 quando la sala operativa ha ricevuto il sos. A bordo dell’imbarcazione c’erano due persone, spaventate per la situazione: la nave, impossibilitata a governarsi, rischiava di essere trascinata verso la costa.

In pochi minuti, dalla base navale di Fiumicino, è partita una motovedetta della Capitaneria, che in circa quindici minuti ha raggiunto l’imbarcazione in difficoltà.

L’equipaggio ha prestato assistenza tecnica, rassicurato i due a bordo e li ha scortati fino al Porto Turistico di Roma, dove l’unità ha attraccato in totale sicurezza.

