Paura davanti alla scuola a Castel Porziano: auto piomba su nonno e nipote, entrambi in codice rosso

Doveva essere il solito via vai dell’uscita da scuola, tra genitori in attesa e ragazzi appena usciti dalle aule. Invece, in pochi istanti, via di Castel Porziano si è trasformata in uno scenario drammatico.

Un violento incidente davanti all’Istituto Comprensivo Mozart ha fatto temere il peggio nel X Municipio, sfiorando una tragedia.

Erano circa le 14 quando due auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

L’impatto, particolarmente violento, ha fatto perdere il controllo a uno dei veicoli, che ha cambiato improvvisamente traiettoria finendo fuori carreggiata.

Una corsa incontrollata che lo ha portato dritto sul marciapiede, dove in quel momento si trovavano alcuni pedoni.

A essere travolti sono stati un uomo di 64 anni e un ragazzo di appena 13 anni. L’auto, come una scheggia impazzita, li ha investiti prima di terminare la sua corsa contro la cancellata dell’istituto, che ha ceduto sotto la forza dell’urto.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze del 118, che hanno trasportato entrambi i feriti in condizioni critiche.

Il giovane è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, mentre il 64enne è stato ricoverato all’Ospedale Grassi. Per entrambi la prognosi resta riservata e le condizioni sono considerate gravi.

L’area è stata immediatamente transennata dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Tra gli elementi al vaglio c’è soprattutto la velocità dei mezzi coinvolti, in un tratto di strada particolarmente sensibile per la presenza della scuola.

Una vicenda che riaccende inevitabilmente il tema della sicurezza stradale davanti agli istituti scolastici, dove ogni distrazione o eccesso può trasformarsi, in un attimo, in una tragedia.

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