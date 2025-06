Paura nella notte a Tor Bella Monaca: rompe il vetro di un bus e vaga con un’ascia in mano

Momenti di tensione nella notte a Roma Est, dove un uomo armato di ascia è stato sorpreso a vagare in strada in evidente stato di alterazione. È accaduto intorno alle 2 del mattino in via Francesco Paolo Bonifacio, zona Tor Bella Monaca.

L’uomo, 55 anni, romano, dopo aver mandato in frantumi il vetro di un autobus Atac in transito – per fortuna senza passeggeri a bordo – si è allontanato impugnando un’ascia.

L’allarme al 112 ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca, che hanno rintracciato l’uomo poco distante, in via Ucria. Alla vista dei militari, il 55enne ha gettato l’arma a terra, senza opporre resistenza.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era in forte stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta all’abuso di alcol. Ha rifiutato le cure mediche e non ha saputo fornire una spiegazione per il gesto.

L’ascia è stata sequestrata, mentre per lui è scattata una denuncia a piede libero per porto abusivo di armi e danneggiamento.

