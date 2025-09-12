Piazza del Popolo, troppi eventi: il Municipio I chiede un freno

Concerti, manifestazioni politiche, appuntamenti sportivi, eventi istituzionali: da anni piazza del Popolo è diventata il grande palcoscenico di Roma. Ma, secondo il Municipio I, l’uso sempre più frequente della storica piazza ha un prezzo troppo alto.

L’iconico salotto urbano, tra i più amati da turisti e romani, si ritrova spesso invaso da palchi, impianti sonori, strutture scenografiche e fiumi di persone. Il risultato? Rumore, traffico, rifiuti accumulati e pavimentazione messa a dura prova.

“Negli ultimi anni – ha spiegato Lorenzo Minio Paluello, capogruppo di Roma Futura e primo firmatario dell’atto approvato in consiglio municipale – piazza del Popolo è stata teatro di eventi che, se da un lato animano la città, dall’altro hanno generato un impatto insostenibile per residenti e commercianti”.

Il Municipio I, dunque, ha deciso di farsi sentire con il Campidoglio. Nell’atto approvato si sottolinea come l’organizzazione di eventi abbia comportato un “aumento significativo dei rifiuti”, “elevati livelli di rumore”, “disagi alla mobilità e alla fruizione degli spazi pubblici”.

Non solo: il montaggio e lo smontaggio delle strutture hanno spesso comportato la sospensione dei parcheggi nelle strade adiacenti, come la discesa del Pincio, con disagi che si protraggono anche nei giorni precedenti e successivi agli eventi.

Sul fronte dei danni materiali, le preoccupazioni non mancano: “Il continuo carico sulla pavimentazione e sugli elementi architettonici della piazza rischia di trasformare l’usura in un danno certo”, si legge nel documento municipale.

La proposta iniziale del parlamentino di via della Greca era drastica: non più di cinque eventi l’anno. Alla fine, la mediazione ha portato a una formula più elastica: non più di un evento al mese.

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto Minio Paluello – è quello di prevenire danni e conflitti, conciliando le esigenze di chi organizza con il diritto dei cittadini a vivere in un contesto decoroso e sicuro”.

Il Municipio chiede quindi più controlli preventivi sul rispetto delle norme, verifiche puntuali sull’inquinamento acustico e la possibilità di individuare aree alternative per eventi di grande impatto. Una richiesta chiara: proteggere piazza del Popolo, patrimonio storico e architettonico, prima che sia troppo tardi.

