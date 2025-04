Piazzale dei Partigiani, riaperto il parcheggio di scambio

È stato riaperto il parcheggio di scambio di piazzale dei Partigiani. La struttura gestita da Atac era chiusa per lavori di adeguamento. Al centro degli interventi, gli impianti elettrico e antincendio e il ripristino della parete compartimentale tra i settori A e B, che aveva subito danni a causa di infiltrazioni.

Il parcheggio situato nell’area della stazione Ostiense – con due aree interrate e una di superficie – mette a disposizione 403 posti auto (12 per diversamente abili) e 32 per motocicli. Una struttura funzionale anche per i collegamenti con la Roma-Lido e linee metro B e B1.

I lavori all’impianto di Partigiani sono legati agli interventi di riqualificazione del nodo Ostiense, che nel 2024 hanno portato alla riapertura del passaggio pedonale tra la stazione metro Piramide, la linea Metromare e la stazione Ostiense.

“I lavori di adeguamento impiantistico – ha poi aggiunto l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale – hanno riguardato la revisione totale dell’impianto elettrico e di quello antincendio.

Inoltre è stata ripristinata la parete compartimentale tra i due settori interrati del parcheggio, che era stata fortemente danneggiata dalle infiltrazioni provenienti dalle griglie di areazione. I lavori ora proseguiranno, in costanza di esercizio, per realizzare ulteriori migliorie all’interno della struttura che, in futuro, potrà ospitare anche una velostazione.

La riapertura del parcheggio – spiega Patanè – fa parte dei lavori di riqualificazione complessiva del nodo di Ostiense, che hanno visto la riattivazione a maggio del 2024 del collegamento, grazie al nuovo tapis roulant e alle nuove scale mobili, del passaggio pedonale che collega le tre infrastrutture – Metro Piramide, Roma Lido e Stazione Ostiense – chiuso nel 2020”.

Dunque, “L’intervento a piazzale di Partigiani – conclude Patanè – si inserisce all’interno del piano che abbiamo avviato fin dall’inizio della nostra amministrazione di valorizzazione e recupero delle aree di sosta, settore fondamentale per riattivare il sistema della mobilità cittadina.

Ci siamo impegnati da subito infatti per sbloccare importanti opere dopo anni di immobilismo, come ad esempio il parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia, di Cornelia e piazzale della Radio; per terminare la realizzazione di due parcheggi di scambio strategici – ha infine ricordato l’assessore – come quello di piazza Annibaliano e di Conca d’Oro, per un totale di 520 posti, e per riaprire al pubblico il settore B del parcheggio di scambio di via de Suppè, 225 posti, in corrispondenza della stazione della Metro B Laurentina”.

