Pini Fori Imperiali, riunito il gruppo di lavoro per interventi sulle alberature

La riunione odierna ha visto seduti allo stesso tavolo il Dipartimento Tutela Ambientale e le eccellenze del settore, dal CREA all’Orto Botanico della Sapienza, per garantire che ogni decisione sia supportata da rigore scientifico.

La diagnosi: test hi-tech sugli alberi esistenti

Non tutti i pini attuali rimarranno, ma per quelli che verranno giudicati sicuri sono previste misure straordinarie:

Esami strumentali: Le piante sono sottoposte a prove di trazione (statiche e dinamiche), VTA (Visual Tree Assessment), Geo Radar e Air Spade per analizzare lo stato delle radici senza danneggiarle.

Messa in sicurezza: Per i pini che supereranno i test, la commissione ha confermato la necessità di intervenire con l’ancoraggio della zolla, un sistema che ne garantisce la stabilità senza compromettere l’estetica.

Il nuovo impianto: pini per il futuro

Il progetto non si limita alla conservazione, ma guarda alla rigenerazione dell’area dei Fori, Colosseo e Circo Massimo:

Specifiche tecniche: Il gruppo di lavoro ha definito i dettagli per le nuove messe a dimora, studiando la larghezza e profondità ideale delle buche, il tipo di nuovo terriccio e l’età ideale delle piante da inserire.

Integrazione CArMe: Il piano di incremento arboreo è parte integrante della trasformazione dell’area archeologica centrale, mirata a restituire ombra e bellezza al percorso monumentale.

Prossimi passi

Nelle prossime ore il gruppo di lavoro consegnerà formalmente all’Amministrazione il documento tecnico definitivo con tutti i dettagli operativi.

Questo “manuale d’azione” permetterà di avviare gli interventi pratici su una delle strade più famose al mondo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.