Pizza healthy: come preparare una pizza sana e gustosa

La pizza è un piatto ricco di sapore, ma anche di calorie. Tuttavia, se si presta attenzione agli ingredienti utilizzati per il condimento e si scelgono con cura alcune tipologie di farine per l’impasto, la pizza può diventare una pietanza sana e nutriente che ci si può concedere anche se si segue una dieta.

Ecco qualche suggerimento utile per preparare una pizza healthy, senza rinunciare al gusto.

Pizza margherita in versione light

La pizza margherita è la pizza per eccellenza e secondo la storia, è anche la prima a essere stata creata. Infatti, questa pizza a base di mozzarella, pomodoro e basilico fu preparata a Napoli in onore della Regina Margherita di Savoia.

Gli ingredienti sono quelli tipici della dieta mediterranea e danno un gusto e un aroma inconfondibile. Anche se la pizza margherita è tra quelle meno caloriche, tanto che nel 2013 è stata approvata su basi scientifiche come pizza light, si possono apportare delle piccole modifiche alla ricetta tradizionale per renderla ancora più healthy. Ad esempio, per cucinare una versione leggera e salutare si possono seguire i classici suggerimenti per cucinare la pizza margherita, realizzando un impasto con farina di cereali e legumi per tagliare le calorie di circa il 30%.

Oppure, al posto della mozzarella normale si può scegliere una versione a ridotto contenuto di grassi.

Per limitare grassi e calorie, inoltre, si può anche ridurre la quantità di olio utilizzato per condire la pizza e se si prepara la pizza in casa, per ridurre calorie, grassi e carboidrati, basta realizzare una versione più piccola rispetto a quella che si mangia in pizzeria.

Pizza healthy con impasti alternativi

Per ridurre il contenuto di carboidrati e di calorie di una pizza bisognerebbe eliminare o almeno limitare la quantità di farina utilizzata per realizzare l’impasto. Se questo sembra una sfida impossibile, in realtà, si possono preparare gustose pizze healthy utilizzando degli ingredienti alternativi.

Ad esempio, la pizza fit con albumi è semplice e veloce da preparare e offre un impasto a basso contenuto di carboidrati, ma ricco di proteine. Questa versione si prepara montando gli albumi a neve e mescolando delicatamente 25 gr di farina integrale.

L’impasto va steso su una teglia e cotto per circa 10 minuti in forno, prima di arricchirlo con il condimento scelto. Si tratta di un’alternativa veloce, nutriente e light: 100 gr di pizza con albumi ha 136 kcal, 10 grammi di carboidrati, 30 grammi di proteine e 0,6 grammi di grassi.

Un’altra pizza light decisamente gustosa si prepara utilizzando il cavolfiore come ingrediente sostitutivo per realizzare la base. Si tratta di una versione davvero leggera che è ideale anche per far gustare quest’ortaggio ai più piccoli.

Il cavolfiore va messo nel mixer insieme al formaggio grattugiato e all’albume: dopo aver aggiunto una piccola quantità di farina di riso, il composto va poi steso su una teglia e fatto rassodare in forno per qualche minuto.

La pizza light con il cavolfiore può essere condita come si preferisce, ma si presta molto bene come base per una gustosa margherita alternativa.