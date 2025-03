Pnrr, Mussolini (FI): “Fare maggior ricorso a fondi disponibili per asili nido”

“A poco più di un anno dalla scadenza del Pnrr, i dati sul ricorso ai fondi disponibili per gli asili nido e le scuole dell’infanzia diffusi dalla Cgil delineano un quadro ben preciso su cui avviare una seria riflessione.

Dei fondi a disposizione per gli asili nido, l’Italia ha speso appena il 21,2%. Un dato che, in qualche modo, si collega all’alto tasso di denatalità che caratterizza il nostro Paese oramai da decenni e che affonda le sue radici nella grande sfiducia nutrita nelle politiche a supporto delle famiglie.

A tal proposito, il Governo Meloni ha senz’altro imboccato la strada giusta e ha già messo in campo alcune misure giuste e opportune, ma per invertire in maniera ancora più incisiva questa tendenza sarebbero auspicabili ulteriori sforzi e investimenti che possano fungere da sprono e rassicurare le giovani coppie che intendono avere figli.

Tra questi, vi è sicuramente il miglioramento di un sistema – quello degli asili nido – fondamentale per garantire ai giovani genitori impegnati con il proprio lavoro quel sostegno di cui necessitano nel quotidiano.

I fondi messi a disposizione nell’ambito del Pnrr rappresentano una grande opportunità per fare ciò e non sfruttarli potrebbe tradursi in un danno per il futuro del nostro Paese“.

Lo dichiara, in una nota, la capogruppo di Forza Italia in Assemblea Capitolina Rachele Mussolini.

