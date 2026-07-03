Polemiche alla Balduina: dopo Selva Candida i residenti contestano i lavori in via Prisciano

La “guerra dei dossi” si allarga e conquista la parte alta del Municipio XIV. Dopo i video virali, l’ironia social e le proteste per le auto “volanti” a Selva Candida, la contestazione contro i nuovi attraversamenti pedonali rialzati sbarca in pieno centro residenziale, nel cuore della Balduina.

Al centro della bufera è finita via Prisciano, dove un nuovo e imponente manufatto d’asfalto, ultimato alla fine di giugno, ha riacceso lo scontro tra residenti, automobilisti e amministrazione locale.

Il copione sembra la fotocopia di quanto andato in scena poche settimane fa in viale Antonio Gandin.

Lì, le immagini di utilitarie e furgoni che decollavano letteralmente sopra l’ostacolo avevano costretto il Municipio a una difesa d’ufficio: «Se si rispettano i limiti di velocità, il problema non sussiste».

Alla Balduina, però, i cittadini precisano: nessuno mette in discussione l’utilità del dosso per salvare vite umane, ma a essere contestata è la qualità geometrica e costruttiva del cantiere.

L’effetto rampa: «Nessuno contesta la sicurezza, ma le pendenze»

Le lamentele degli automobilisti: Molti utenti della strada descrivono il dosso come una vera e propria barriera architettonica artificiale. «Sembra quasi una rampa da salto – lamenta un residente – il contraccolpo sulle sospensioni si avverte chiaramente anche affrontandolo a passo d’uomo».

Viene chiesta una verifica tecnica immediata per accertare la conformità del manufatto al Codice della Strada.

La difesa del quartiere: Di contro, una larga fetta di abitanti difende a spada tratta l’intervento.

In quel tratto rettilineo, denunciano i pedoni, le auto e gli scooter sfrecciano spesso a velocità ben superiori ai limiti consentiti, ignorando le strisce pedonali.

Il precedente di Selva Candida e la linea del Municipio

La mente dei cittadini del quattordicesimo parlamentino è corsa subito a quanto accaduto a Selva Candida. Lì, i video di utilitarie e furgoni che letteralmente “decollavano” sul nuovo dosso rialzato di viale Gandin avevano fatto il giro dei social network, sollevando un polverone di critiche.

In quell’occasione, la risposta della giunta municipale era stata netta e priva di passi indietro: gli attraversamenti rialzati sono progettati appositamente per costringere a decelerare.

Rispettando i limiti di velocità urbani, la sollecitazione sui veicoli rientra perfettamente nei parametri di sicurezza.

La linea di Palazzo San Pancrazio non cambia per la Balduina: il piano per la moderazione del traffico andrà avanti nei prossimi mesi con la posa di ulteriori attraversamenti protetti in altri punti neri della viabilità municipale.

L’obiettivo primario resta l’azzeramento degli investimenti stradali, a costo di scontentare chi ha il piede troppo pesante sull’acceleratore.

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