Portuense, bidella morsa da un serpente: panico tra il personale

Attimi di tensione in un asilo della zona Portuense, dove una bidella è stata morsa a una mano da un serpente. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 11 settembre, in via Ribotti. La donna è stata subito trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo per le cure del caso.

L’incidente è accaduto intorno alle 15:30. Dopo una chiamata di emergenza al 112, i carabinieri della stazione di Roma Villa Bonelli sono arrivati nella scuola dell’infanzia Benucci, nel Municipio XI.

Qui, un serpente era stato avvistato in una delle stanze. La bidella, membro del personale ausiliario, nel tentativo di catturare il rettile, è stata morsa a una mano. Subito dopo, è stata accompagnata al pronto soccorso.

Prima che il serpente potesse dileguarsi nei terreni circostanti, qualcuno è riuscito a scattargli una foto. Grazie all’intervento dei carabinieri forestali, è stato identificato come un ‘biacco’, un serpente non velenoso.

