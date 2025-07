Pranzo di Ferragosto nel V Municipio

Torna anche quest’anno l’iniziativa di Roma Capitale Pranzo di Ferragosto! Due i centri anziani di quartiere che ci ospiteranno: Luigi Petroselli e Sandro Pertini.

C’è tempo fino al 31 luglio ma è fino ad esaurimento dei 200 posti!

