Premiati in Campidoglio gli atleti Fisdir medagliati ai Trisome Games di Antalya

“È stato un grande onore per me da sportivo incontrare e poter premiare stamattina le atlete e gli atleti Fisdir, romani e del Lazio, che si sono distinti lo scorso marzo ai Trisome Games di Antalya in Turchia” ha detto il presidente della X Commissione Sport di Roma Capitale, il consigliere Nando Bonessio che ha fortemente voluto l’evento che si è svolto oggi nella sala Laudato si’ in Campidoglio, organizzato dalla Commissione Sport e con il patrocinio gratuito della Presidenza dell’Assemblea Capitolina.

“Nel Palazzo più prestigioso, sede di rappresentanza del Comune di Roma, insieme al consigliere Daniele Parrucci, delegato Edilizia Scolastica, Impianti Sportivi e Politiche della Formazione di Città Metropolitana di Roma Capitale abbiamo premiato gli atleti che, grazie ai loro coach e con il supporto della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, hanno raggiunti straordinari risultati in Turchia.

Un modo per dimostrare quanto questa Amministrazione, e tutta la comunità, è orgogliosa dei successi da loro ottenuti in ambito internazionale.

Allo stesso tempo occasioni come queste devono fornirci lo spunto per una attenta analisi sulla presenza sempre più capillare di centri sportivi territoriali in grado di accogliere e far crescere appieno questi ragazzi. Perché lo sport è inclusione ed è un diritto costituzionale da garantire a tutti nel rispetto della parità di accesso e delle pari opportunità” ha detto il presidente Bonessio.

Nel corso della cerimonia, moderata dal giornalista Alessio Di Francesco, sono stati premiati le seguenti medaglie d’oro: Tiziano Capitani, atletica leggera; Daniela Cotogni, ginnastica ritmica; Andrea Forte, judo; Emanuele Fiorini, pallacanestro; Andrea Durante, pallacanestro. Premiati anche: Giuliano Bufacchi, tecnico nazionale Fisdir – pallacanestro; Luisa Vagliviello, istruttore tecnico Fisdir – ginnastica ritmica; Giuseppe Andreana, tecnico nazionale Fisdir – nuoto salvamento; Roberto Cavana, allenatore nazionale Fisdir – nuoto; Marco Borzacchini, presidente Fisdir.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙