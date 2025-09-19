Premio Internazionale San Giovanni Paolo II, Gran Galà per la Pace

In questo anno Giubilare nel pomeriggio di martedì 16 settembre 2025 presso la bellissima e suggestiva Sala Fregosì di Palazzo Valentini si è svolta la IV edizione del prestigioso “Premio Internazionale Giovanni Paolo II- Gran Gala per la Pace, strettamente legato al progetto A,MA.MI, nato da un’idea di Nino Capobianco.

Il programma si propone di celebrare e riconoscere l’impegno di attività diverse per la promozione della Pace, della Salute e del Benessere, e la lotta contro ogni forma di violenza in particolare quella di genere.

Madrina dell’evento Renata Polverini. La conduzione dell’evento è stato svolta magnificamene da Nino Capobianco con le Gang Sister e la Dottoressa Daniela di Feo .

Sono stati premiati personaggi che si sono distinti per il valore sociale e per l’impegno per la Pace nel mondo.

Anche in questa IV edizione sono intervenuti Autorità del Campidoglio, della Regione Lazio , del Governo, presente il Prefetto di Roma Lamberto Giannini, Monsignor Graziano Borgonovo “Segretario di Stato del Vaticano” il Vice di Monsignor Rino Fisichella, la signora Natalia Kholodenko, Ucraina che ha fondato “La Maratona Psicologica Ucraina 2025″ una fondazione che si occupa del percorso psicologico delle madri ucraine in fuga dalla guerra, e poi personaggi della musica, dello spettacolo e dello sport, e tante altre persone importanti in rappresentanza della propria professione.

Presente anche una rappresentanza di Sindaci che gestiscono l’Amministrazione di Comuni difficili.

L’evento è iniziato con l’Inno di Mameli cantato ad alta voce da tutti i presenti accompagnati dalla Banda Musicale di Polizia Locale di Roma Capitale.

Appena tutti gli ospiti hanno preso posto nell’ampia e suggestiva Sala Fregosi ha preso la parola il giornalista Nino Capobianco il quale dopo aver ringraziato tutti per la presenza ricordando un importante e significativo motto di Papa Wojtyla “E quando le vostre gambe saranno stanche…camminate col cuore!”. Subito dopo sono stati consegnati centinaia di premi.

