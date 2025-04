Presentato il progetto di riforestazione “Litorale Romano Centro Settentrionale” a Fiumicino

Questa mattina, è stato ufficialmente presentato il progetto di riforestazione intitolato “Litorale Romano Centro Settentrionale”, un intervento ambientale di grande rilevanza che riguarda una vasta area nel Comune di Fiumicino.

Il progetto, finanziato attraverso il PNRR e dedicato alla “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, nasce dalla collaborazione avviata nel 2022 tra l’Amministrazione comunale di Fiumicino e la Città metropolitana di Roma, e si inserisce in una più ampia iniziativa che prevede lavori di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle 14 città metropolitane italiane.

Ad accogliere l’incontro, il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, insieme al Delegato all’Ambiente della Città metropolitana, Rocco Ferraro, all’Assessora all’Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, e alla Consigliera regionale, Michela Califano.

A riceverli nel Comune di Fiumicino, il Sindaco Mario Baccini, l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa, e altri rappresentanti del Consiglio comunale, pronti a dare avvio a un progetto che segnerà una svolta per la zona.

Il progetto “Litorale Romano Centro Settentrionale” si sviluppa su circa 53 ettari che interessano sia il Comune di Fiumicino, che il Comune di Civitavecchia e quattro aree di Roma Capitale, per un importo complessivo di circa 2 milioni e 357 mila euro.

In particolare, l’area di Fiumicino, situata vicino alla località Palidoro (via Ghezzi), è costituita da una fascia di terreno che separa una recente zona residenziale dalla A12 Civitavecchia-Roma. Qui, i lavori di rimboschimento copriranno circa 3,53 ettari.

Il progetto prevede un intervento articolato in più fasi: dalla ripulitura dell’area fino alla piantumazione di 5 specie di arbusti e 8 specie arboree autoctone, per un totale di 3.530 nuove piante. Questi interventi di forestazione saranno monitorati con attenzione nei prossimi cinque anni dalla Città metropolitana di Roma, per garantire che le nuove piante crescano in modo sano e contribuiscano efficacemente al miglioramento ambientale dell’area.

L’obiettivo principale di questo intervento di riforestazione è migliorare la qualità della vita dei cittadini, contrastando i problemi legati all’inquinamento atmosferico, ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità.

Questi interventi, finanziati dal PNRR, sono il frutto di una visione più ampia che guarda alle reali necessità della cittadinanza e alle sfide ambientali, e pongono l’accento sull’importanza di agire concretamente per il benessere e la salute delle persone e del territorio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.