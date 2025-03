Presentato il progetto “Questione di cuore”

Prende il via, nelle scuole del Municipio VIII che ospitano i centri sportivi municipali, il progetto di cardio protezione ’Una questione di cuore’.

All’evento hanno partecipato l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari, il presidente della Commissione capitolina Sport Nando Bonessio, il presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri, il consigliere di Roma Capitale e cardiologo Sandro Petrolati, l’assessora alla Scuola Municipio Roma VIII Francesca Vetrugno, il presidente Farmacap Enrico Cellentani.

L’iniziativa è promossa dalla Commissione Sport di Roma Capitale insieme all’Assessorato capitolino alle Politiche Sociali e alla Salute, in collaborazione con il Municipio Roma VIII, con il supporto organizzativo di Farmacap.

In forma totalmente gratuita, il progetto prevede la fornitura di defibrillatori in 6 Istituti Comprensivi del Municipio VIII per un totale di 19 edifici scolastici suddivisi in scuole elementari e medie, nelle cui palestre si svolgono le attività pomeridiane dei centri sportivi municipali e l’organizzazione di corsi per l’uso delle apparecchiature D.A.E per circa 400 tra referenti delle scuole e operatori dei centri.

La prima giornata di formazione si è svolta questa mattina. L’obiettivo è diffondere la cultura della sicurezza e apprendere le procedure salvavita per un immediato intervento di primo soccorso in caso di arresto cardiaco.

Inoltre, sarà possibile sottoporsi a uno screening cardiologico gratuito grazie al camper della salute previa prenotazione all’indirizzo segreteriacommissione.sport@comune.roma.it

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.