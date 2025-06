Presentato in Campidoglio “Pasolini, una vita straordinaria”

Il 16 giugno 2025 in Campidoglio, nella Sala “Laudato si’ (Piccola Protomoteca), è stato presentato il libro “Pasolini, una vita straordinaria” alla presenza degli autori e dei rappresentanti istituzionali.

Il libro, opera di noti esperti dell’opera pasoliniana come Patrice Avella, Roberto Chiesi, Rosella Lisoni (autrice e curatrice), Gordiano Lupi, Stefano Maccioni e Francesco Sirleto, intende ripercorrere la vita, il pensiero e le opere del grande intellettuale italiano del ‘900, in occasione del Cinquantenario della sua tragica morte.

La presentazione è un evento che s’inserisce nella serie di manifestazioni del Progetto “Cinquantenario della morte di Pasolini” proposto dall’APS Partenope e finanziato dal V Municipio) è stata introdotta da un’ampia e approfondita relazione del prof. Rino Caputo (professore emerito di letteratura italiana presso l’Università di Tor Vergata) nonché presidente del Comitato istituito nel 2022 per il Centenario della nascita di Pasolini.

Prima di lui vi erano stati i saluti istituzionali di Mauro Caliste (Presidente del V Municipio), dell’on. Svetlana Celli (Presidente dell’Assemblea Capitolina) e dell’on. Giammarco Palmieri, ex Presidente del V Municipio e attuale Presidente della Commissione ambiente del Comune.

Erano presenti anche quattro degli autori del libro, che sono intervenuti ciascuno su un particolare aspetto dell’opera e della biografia pasoliniane: Roberto Chiesi (critico cinematografico e presidente della Cineteca di Bologna), è intervenuto sulle ultime opere cinematografiche del grande regista, dal Decameron a Salò; Rosella Lisoni sulla poesia di Pasolini e sulla sua tensione “all’infinito”; Stefano Maccioni, sulla lunga vicenda giudiziaria legata ai vari tentativi di riapertura del processo sull’omicidio del grande intellettuale, tentativi finora scontratisi con la tendenza, presente in certa magistratura, a lasciare nel mistero uno dei più spaventosi delitti italiani del ‘900; infine, lo storico Francesco Sirleto, che ha organizzato l’evento ed ha presieduto il dibattito, è intervenuto su uno degli aspetti meno conosciuti dell’opera pasoliniana, l’ispirazione religiosa, una questione sulla quale Sirleto ha promesso la redazione di un apposito saggio.

I prossimi eventi legati al Cinquantesimo anniversario della morte di Pasolini, si svolgeranno nel V Municipio, a partire dalla nuova mostra fotografica che – ha annunciato il prof. Sirleto – sarà inaugurata il prossimo 25 giugno nella Sala della Cultura e dello Sport di via Casilina 665.

Ciò per sottolineare, ancora una volta, lo speciale rapporto che legava Pier Paolo Pasolini ai quartieri storici che oggi formano il territorio municipale: Pigneto,Torpignattara, Centocelle, Gordiani, Quadraro, Quarticciolo; un rapporto che costituisce la materia principale dell’opera poetica, narrativa, cinematografica di uno tra i maggiori e più famosi intellettuali italiani del XX secolo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.