Pride 2025, Gualtieri: “Roma grande città dei diritti”

Da piazza della Repubblica fino a Caracalla: il lungo corteo arcobaleno del Pride Roma 2025 che ieri 14 giugno ha attraversato le strade della Capitale. Musica, 40 carri e bandiere rainbow hanno colorato la manifestazione che ogni anno sfila per rivendicare l’orgoglio e la lotta per i diritti della comunità Lgbtqia+.

In migliaia hanno partecipato alla grande festa arcobaleno guidati dalla madrina dell’evento Rose Villain e la sua hit “Fuorilegge“, inno scelto dagli organizzatori per quest’anno.

In testa al corteo il sindaco, Roberto Gualtieri: “Siamo qui per i diritti, è importante esserci. L’Italia è ancora molto indietro. Noi spingiamo per un cambio e naturalmente siamo qui al fianco della comunità Lgbtqia+ perchè il Paese deve garantire a tutti la pienezza dei diritti. Questo è stato un pride bello ed emozionante: Roma grande città dei diritti, ma il pride è anche un momento di battaglia” ha dichiarato.

