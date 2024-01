Prima Ecomaratona della Capitale domenica 28 Gennaio 

È tutto pronto per la prima storica edizione della EcoMaratona della Capitale. Ecco un nuovo grande evento che entra nel calendario sempre più fitto dell’organizzazione targata Club Super Marathon Italia, un sodalizio nazionale che raccoglie oltre 1200 soci tra maratoneti ed ultramaratoneti.

L’appuntamento è fissato per domenica 28 gennaio 2024, ore 9.00 dallo Sport City Roma. Ma molti appassionati podisti si ritroveranno già il giorno prima, sabato 27 gennaio, quando andrà in scena l’assemblea nazionale del Club Super Marathon Italia presso le Scuderie San Carlo.

Un evento, tre distanze: i partecipanti all’EcoMaratona della Capitale possono infatti scegliere se cimentarsi sui 10,6 km, sui 21,2 km oppure sui 42,4 km. Il tutto, in uno scenario davvero unico e irripetibile. Il punto di forza dell’intero progetto è infatti la location dove si correrà. Si parte e si arriva negli eleganti ed enormi spazi del Centro Sportivo Sport Sport City Roma.

Il tracciato davvero suggestivo, lungo la ciclabile del Portillo, porterà i partecipanti al Campus Biomedico di Roma da dove i runner si troveranno proiettati in un’area naturale di incredibile bellezza, la Riserva Naturale Decima Malafede, lo scenario evocativo di film cult come Er più o dell’operetta Rugantino.

Un modo per scoprire i luoghi dove ogni giorno si formano le studentesse e gli studenti delle Facoltà Dipartimentali di Medicina e Chirurgia, Ingegneria e Scienze e Tecnologie per lo Sviluppo Sostenibile e One Health che, per un giorno, svestiranno i panni dei talentuosi studenti per vestire quelli del podista.

Ecco un angolo un po’ nascosto nel cuore di Roma, spesso escluso dai più classici itinerari turistici, ma assolutamente da non perdere perché affascinante come altre mete più blasonate e gettonate della Città Eterna. All’uscita dell’area naturale, sempre attraverso la ciclabile del Portillo, il serpentone colorato dei podisti farà ritorno allo Sport City Roma, completando così un tracciato di 10,6 km da percorrere una sola volta per chi è iscritto alla gara breve denominata IX in Cammino, due volte per la Eco Half Marathon della Capitale e quattro volte per essere tra i finisher della prima edizione della EcoMaratona della Capitale, che assegnerà i titoli italiani IUTA di eco maratona.

Tra i big che hanno già confermato la loro presenza c’è anche il tre volte campione del mondo della 100 km, nonché di 12 edizioni consecutive della 100 km del Passatore, il romano doc Giorgio Calcaterra. Ma ci sarà anche un romano d’adozione come l’indimenticabile bomber giallorosso Roberto Pruzzo.

L’evento che si prefigge di diventare negli anni un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati del running è nato dalla stretta collaborazione tra il Club Super Marathon Italia, il Municipio IX, nelle persone della presidente Teresa Maria Di Salvo, vicepresidente Augusto Gregori e dell’assessore allo sport Patrizio Chiarappa, l a FIDAL, il Campus Biomedico dell’Università di Roma e tutto lo staff di Sport City Roma, in particolare Stefano Petrillo che ha collaborato alla tracciatura dell’affascinante percorso.

Al termine della gara, come nella tradizione del Club Super Marathon Italia, ci sarà un pasta party per tutti i partecipanti presso il ristorante del centro sportivo Sport City Roma.

Al via saranno presenti la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli; la presidente del IX Municipio Teresa Maria Di Salvo, il Commissario di Roma Natura Marco Visconti.

Maggiori informazioni su www.clubsupermarathon.it