Proseguono gli interventi di riqualificazione arborea

Proseguono le operazioni del dipartimento Tutela ambientale per la riqualificazione arborea delle strade di Roma, con l’obiettivo di arricchire il patrimonio verde della capitale, rendendo la città più sostenibile e dotandola di piante in grado di mitigare gli effetti causati dal cambiamento climatico.

È recentemente terminata una prima serie di interventi condotti nel quadrante Ostiense, che hanno portato alla messa a dimora di 158 nuove alberature dislocate in tre strade diverse: via del Commercio, via Antonino Pio e un tratto di via Ostiense ricompreso tra viale Giustiniano Imperatore e via delle Sette Chiese.

In particolare, via del Commercio ha visto l’abbattimento con contestuale sostituzione di 3 piante compromesse e la messa a dimora di 80 nuovi ligustri.

Analoghe operazioni sono state condotte presso via Antonino Pio, dove gli alberi sostituiti sono stati 53 a cui sono state affiancate 12 nuove piante di ligustro. Infine, parte di viale Ostiense è attualmente dotata di 10 nuovi lecci che si aggiungono ai quattro già situati sul tratto interessato dalle operazioni.

Ulteriori interventi di riqualificazione arborea sono terminati neI municipi XI e XII, dove sono state messa a dimora un totale di 177 alberature del genere “Pyrus calleryana”, che hanno in parte sostituito le 67 piante abbattute perché giunte a fine ciclo o perché compromesse e in parte occupato formelle precedentemente vuote.

Le aree interessate sono state il tratto di via Portuense in corrispondenza di via delle Cave Portuensi e largo la Loggia.

Contestualmente alla fine di questi interventi, sono stati avviate ulteriori operazioni di messe a dimora, sia nel municipio I sia nel municipio VII.

Nel primo municipio è programmata la messa a dimora di 35 “Gleditsia triacanthos” in via Carlo Alberto: i nuovi arbusti sostituiranno le 18 piante che verranno abbattute e occuperanno spazi attualmente vuoti, garantendo un generale incremento del patrimonio arboreo della via.

Nel municipio I le operazioni verranno condotte anche in via dei Cerchi, che si arricchirà di 9 nuove piante di leccio e vedrà l’abbattimento con contestuale sostituzione di 17 arbusti.

L’avvio degli interventi nel municipio VII invece coinvolge via Taranto, con un programma che dispone la messa a dimora di 91 nuove piante, di cui 74 andranno a sostituire arbusti giunti a fine ciclo.

“Proseguiamo il lavoro di riqualificazione arborea delle strade di Roma, chiudendo alcuni interventi e avviandone di nuovi. Tutte queste operazioni presentano un profilo comune: hanno portato e porteranno ad un incremento delle alberature presenti nelle strade. In questo aspetto si coglie l’intento dell’amministrazione di restituire ai cittadini una città più verde e di conseguenza più sostenibile.

Le nuove alberature, assieme a quelle già presenti e a quelle che hanno sostituito alcune piante abbattute, oltre che contribuire alla bellezza delle strade della capitale assorbiranno maggiore Co2 e ridurranno le isole di calore, sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico” ha dichiarato l’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi.

