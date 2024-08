Protezione Civile, vasto incendio su terreni privati al confine con Fiumicino

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando terreni privati nella zona di via di Monte Carnevale, in zona Pantano di Grano. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Roma, i mezzi aerei del Centro Operativo Aereo Unificato (Dipartimento della Protezione Civile), le pattuglie della Polizia Locale, le squadre dei volontari della Protezione Civile e del Servizio Giardini di Roma Capitale per il supporto allo spegnimento. A causa dei venti direzionati verso est, il fumo è visibile da gran parte della città.

A titolo precauzionale, la Protezione Civile raccomanda alla popolazione presente nel raggio di 3 chilometri dalla zona dell’incendio (Municipi XI e XII) di:

Non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio;

mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti;

non utilizzare al momento i condizionatori a presa d’aria esterna;

limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico ricreativa, anche perché in concomitanza con l’ondata di calore di livello rosso;

In caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al Numero Verde 800 854 854.

Lo comunica in una nota la Protezione Civile di Roma Capitale.

