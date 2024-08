Vasto incendio di sterpaglie in via Monte Carnevale, il fumo raggiunge il centro città

Un vasto incendio di sterpaglie è scoppiato oggi intorno alle 12:15 in via Monte Carnevale, nella zona sud-ovest di Roma. Fortunatamente, non si segnalano danni a persone o cose, ma le conseguenze del rogo si sono fatte sentire ben oltre l’area interessata.

Spinte dal vento, dense nubi di fumo e fuliggine si sono propagate fino alle zone centrali della città, avvolgendo quartieri come Testaccio e piazza della Repubblica.

La situazione ha allarmato i residenti, che hanno visto il cielo oscurarsi in pieno giorno.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, impegnati a domare le fiamme, e gli agenti della polizia locale di Roma del gruppo Monteverde, che stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza dell’area.

Le autorità continuano a tenere sotto controllo l’incendio, cercando di evitare ulteriori disagi per la popolazione.

