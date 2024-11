Quadrante Ostiense: al via riqualificazione arborea

Sono iniziati i lavori per la riqualificazione arborea del quartiere Ostiense con la messa a dimora di 156 nuove alberature che arricchiranno il patrimonio verde di tre diverse strade.

Il dipartimento Tutela ambientale ha dato il via al progetto, intervenendo su via Antonino Pio: il piano prevede la messa a dimora di 65 nuove piante di ligustro, che verrà effettuata con contestuale rimozione di 70 vecchie ceppaie.

I lavori di riqualificazione sono stati avviati anche in viale del Commercio dove saranno messi a dimora 81 piante di ligustro e di lagerstroemia mentre a via Ostiense, nell’area di fronte alla Basilica, saranno posizionati 10 nuovi lecci. Anche per queste due vie è prevista un’operazione di rimozione di 12 vecchie ceppaie.

L’intervento prevede una generale riqualificazione delle strade interessate: le nuove piante sostituiranno quelle precedentemente abbattute e occuperanno aree attualmente scoperte, rafforzando il patrimonio arboreo della zona.

“Proseguiamo gli interventi di rigenerazione delle alberature stradali per rendere la capitale sempre più sostenibile. Stavolta l’intervento interessa il municipio VIII: all’esito dei lavori, via Antonino Pio si doterà di un’alberatura completamente nuova, mentre viale del Commercio e viale Ostiense vedranno un ampliamento del patrimonio verde, con la messa a dimora di 91 nuove piante.

Le nuove alberature appartengono a specie differenti da quelle attualmente presenti, scelte per le loro caratteristiche di un migliore adattamento alle specificità delle zone e per la maggiore resistenza ad attacchi parassitari” dichiara l’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi.

