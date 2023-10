“Quanto è difficile eliminare il degrado a Pietralata e non solo” è il titolo di questo articolo perché racconterò che cosa succede a largo Carlo Maria Viola ma sappiamo bene come situazioni simili sono riscontrabili in molti quartieri del IV Municipio e non solo.

Questo accade da decenni ormai, ne siamo quasi assuefatti, però si stanno raggiungendo vette altissime.

Pur essendo a poche decine di metri da un quadrante di Pietralata che ha ricevuto molte attenzioni e premure (molto apprezzate dai residenti) da parte dell’amministrazione del IV municipio, quello di Piazza Sacco e le vie recentemente riassaltate in maniera completa, in questi mesi si è creata in largo Carlo Maria Viola una situazione davvero incresciosa.

“Non era mai successo che prima dell’estate non venisse effettuato il taglio delle erbacce, soprattutto dai marciapiede e non solo nella piazza ma anche in tutto il percorso che porta alla fermata della Metro B Santa Maria del Soccorso” ci racconta una residente che il 21 agosto 2023 ha anche inviato una Pec al Dipartimento Tutela Ambientale segnalando nel dettaglio la situazione. A questa Pec nessuna risposta è mai giunta, come neanche nessun intervento.

Finalmente il 6 ottobre 2023 una squadra volenterosa di giardinieri inviati dal Municipio IV (così almeno ci ha detto il caposquadra) si è messa all’opera per ripristinare tutta l’area.

Purtroppo da un successivo sopralluogo si nota come probabilmente gli operatori non avessero gli strumenti adatti per fronteggiare una tale quantità di erbacce lasciate crescere così rigogliose per molti mesi. Infatti si possono notare svariati resti di erbacce ancora attaccati alle grosse radici.

Oltre al danno, cioè un lavoro non a regola d’arte, anche la beffa perché il 18 ottobre, a quasi due settimane dall’intervento, dei sacchi con i resti delle erbacce sono ancora abbandonati in largo Carlo Maria Viola e altri all’angolo tra via C. M. Viola e via Giuseppe Checchia Rispoli (e quindi ben visibili da chi passa di li per accedere alla Metropolitana.

Perché poi deve sempre essere il cittadino a segnalare, e segnalare e segnalare le situazioni di questo tipo? Non ci sono vigili urbani, addetti AMA, ecc. ecc. che vedono queste cose? Perché anche loro non segnalano?