Rapinato della bici elettrica e ricattato: arrestati

Un pomeriggio da incubo trasformato in una brillante operazione di polizia. È successo a Roma, in pieno giorno, lungo viale Palmiro Togliatti, dove un uomo è stato rapinato della sua bicicletta elettrica da tre persone che, non paghe, hanno tentato di estorcergli 200 euro in cambio della restituzione del mezzo.

Il copione della trappola è stato ben studiato. Tutto è iniziato con una richiesta di aiuto: una donna, con fare concitato, ha fermato il ciclista – a passeggio con la sua bici elettrica dal valore di circa 1500 euro – per chiedergli di soccorrere una persona che, a suo dire, stava male in un parco poco distante. L’uomo, in buona fede, ha assicurato il mezzo con una catena e l’ha seguita.

Ma ad attenderlo nel parco non c’era nessuno da soccorrere: c’erano invece due complici, armati di una bottiglia rotta. In pochi attimi, la rapina.

Lo hanno minacciato e derubato di tutto: 20 euro, l’unica somma che aveva con sé. Poi il passo successivo: la richiesta di un “riscatto” per la sua bici. Un cavallo di ritorno in piena regola.

Sotto la pressione dei tre, la vittima è stata costretta a dirigersi verso un vicino ufficio postale, dove avrebbe dovuto prelevare 200 euro.

Ma lì, tra nervi saldi e sangue freddo, ha trovato il modo di reagire. Mentre la donna cercava di obbligarlo a usare l’app del cellulare per concludere l’operazione, l’uomo le ha strappato il telefono dalle mani e ha composto il numero della polizia.

I tre aggressori sono fuggiti, ma non sono andati lontano. Le volanti del V Distretto Prenestino e della Polizia di Stato, intervenute rapidamente sul posto, hanno raccolto le precise descrizioni fornite dalla vittima e sono riuscite a intercettare due dei tre rapinatori: la donna, ancora con i 20 euro in tasca, e uno dei complici, sorpreso a bordo proprio della bici rubata in via Turati.

I due, entrambi di origine gambiana, sono stati riconosciuti dalla vittima e arrestati con le accuse di rapina aggravata e tentata estorsione.

Su richiesta della Procura, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

