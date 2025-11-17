Regione Lazio, 2 milioni per la riqualificazione del patrimonio: fondi a 10 Comuni

La Regione Lazio investe sulla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare. Con una delibera di giunta approvata su proposta dell’assessore alla Tutela del Patrimonio Fabrizio Ghera, sono stati stanziati 2 milioni di euro destinati a dieci Comuni del territorio.

I Comuni interessati

I fondi serviranno a sostenere accordi già avviati e nuove collaborazioni con le amministrazioni locali.

I Comuni coinvolti sono: Guidonia, Tarquinia, Percile, Subiaco, Fiumicino, Maenza, Genazzano, Ponza, Ardea e Santa Marinella. Obiettivo: recuperare e valorizzare immobili regionali, restituendoli alla fruizione dei cittadini.

Il piano di investimenti

Già dallo scorso anno l’amministrazione regionale ha rafforzato il supporto a queste azioni, avviando una serie di accordi con gli enti locali.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di investimenti che punta alla riqualificazione dei territori attraverso la rigenerazione dei beni pubblici.

Le parole dell’assessore

“La Giunta regionale ha avviato in questi due anni un piano di investimenti legato alla valorizzazione del patrimonio regionale. Lo stiamo facendo attraverso accordi con gli Enti Locali, supportandoli nelle riqualificazioni di beni che in molti casi vengono direttamente assegnati ai Comuni. Il nostro obiettivo è valorizzare i beni pubblici per restituirli ai cittadini nell’ambito di una generale riqualificazione dei territori”, ha dichiarato l’assessore Fabrizio Ghera.

