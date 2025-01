Regione Lazio: a Bruxelles incontro tra Angelilli e Metsola

Nel pomeriggio di oggi si è svolto l’incontro istituzionale tra la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, alla presenza della vicepresidente Antonella Sberna.

Con questo appuntamento si è conclusa la missione della Regione Lazio a Bruxelles, guidata dal presidente Francesco Rocca, nella quale era presente anche l’assessore, Giancarlo Righini.

L’incontro, a cui ha partecipato anche il segretario generale del Parlamento europeo, Alessandro Chiocchetti, si è svolto in un clima cordiale. Sono state affrontate in modo concreto le priorità legislative dell’Eurocamera e i dossier di maggiore impatto sulle politiche regionali.

«Abbiamo condiviso la necessità di coinvolgere sempre di più i cittadini, le imprese e gli enti locali nel processo decisionale della prossima programmazione dei fondi comunitari. In particolare, abbiamo sottolineato la necessità di semplificare l’accesso alle opportunità, ai finanziamenti e bandi europei da parte del Pmi», ha spiegato Roberta Angelilli.

«C’è grande attesa e aspettativa da parte del sistema produttivo della Regione Lazio sul nuovo fondo per la competitività, già sollecitato da Mario Draghi nel suo rapporto e presentato stamattina in Commissione europea, come documento strategico (Competitiveness Conpass). Sarà uno strumento senza precedenti, per sostenere la crescita, l’innovazione e la sostenibilità delle aziende, riducendo gli oneri amministrativi e normativi», ha aggiunto Roberta Angelilli.

«Proprio per far fronte alle grandi sfide, occorre stabilire un filo diretto tra le istituzioni europee e i territori: la Regione sarà impegnata in prima linea per rafforzare il sistema Lazio in tutte le sedi europee», ha concluso Roberta Angelilli.

