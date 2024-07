Regione Lazio, approvato schema per il nuovo piano sociale

La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore ai Servizi sociali e alla Disabilità, Massimiliano Maselli, ha approvato lo schema del nuovo Piano sociale regionale valido per il triennio 2025-2027.

Si avvia così il percorso per l’acquisizione del parere dei vari soggetti coinvolti nell’iter approvativo, quali la Conferenza permanente per la programmazione sociosanitaria regionale, Roma Capitale, la delegazione del CAL, le reti associative di secondo livello del terzo settore, l’Osservatorio permanente sulle famiglie, le consulte di settore e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

«L’adozione del piano sociale, richiesta dalla legge regionale n.11 del 2016, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, rappresenta un’esigenza operativa indispensabile ed improrogabile, connessa all’esercizio delle funzioni regionali di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali, nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale.

Il Piano sarà poi adottato in via definitiva dalla Giunta regionale, successivamente inviato alla Commissione consiliare competente in materia e, infine, approvato dal Consiglio regionale, previo parere del CAL», dichiara l’assessore Massimiliano Maselli.

