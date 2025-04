Regione Lazio, bando straordinario per studenti fragili: approvati 136 contributi

Un aiuto concreto, pensato per chi, nonostante le difficoltà, non ha mai smesso di credere nello studio come strumento di riscatto. È questo il senso del Bando Contributo Straordinario promosso da DiSCo Lazio, che ha già portato risultati tangibili: 540 le domande ricevute, 136 quelle accolte, per un finanziamento complessivo che sfiora i 590 mila euro.

Si tratta di un intervento pensato per ragazze e ragazzi in condizioni di fragilità: vittime di violenza, giovani ospitati in case famiglia, studenti con gravi problemi di salute. Situazioni limite che mettono a rischio non solo la quotidianità, ma anche il diritto – costituzionalmente garantito – all’istruzione.

«Questo bando straordinario è il segno concreto che le istituzioni possono e sanno essere vicine a chi ha più bisogno», sottolinea Simone Foglio, presidente di DiSCo Lazio. «Non intacca in alcun modo le borse di studio ordinarie, ma le affianca, offrendo una nuova opportunità a chi è stato colpito da eventi particolarmente gravi».

Il bando è nato, infatti, come misura sperimentale, dopo il successo dell’edizione ordinaria delle borse di studio 2024/2025, che ha visto la copertura totale di tutti gli idonei. Una scelta strategica che va nella direzione tracciata dalla Giunta Rocca: nessuno deve restare indietro.

«Lo studio è uno straordinario veicolo di riscatto sociale», ha dichiarato Luisa Regimenti, assessore regionale all’Università. «È nostro dovere – come istituzioni – garantire che ogni giovane possa costruire il proprio futuro, anche quando la vita presenta ostacoli durissimi».

Un pensiero condiviso anche dall’assessore al Lavoro e alla Scuola Giuseppe Schiboni, che definisce il bando «uno strumento per valorizzare talento, ambizione e speranza. Chi studia, chi si forma, investe su sé stesso e merita di essere sostenuto, soprattutto se parte da una posizione di svantaggio».

