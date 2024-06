Regione Lazio. Ciacciarelli: “Valeriani rimane ancorato al passato”

«Mi spiace constatare come il Consigliere Regionale Valeriani continui ad affermare il falso, sostenendo pubblicamente che da un anno sono fermi tutti i cantieri di Ater Roma e che sono bloccate vendite che, invece, stanno proseguendo correttamente.

Allo stesso modo i vari cantieri aperti, come abbiamo avuto modo di verificare direttamente attraverso lo svolgimento di appositi sopralluoghi nel corso delle scorse settimane, vanno avanti a pieno ritmo, grazie anche ad una costante collaborazione con Ater Roma.

In particolare, notevoli passi in avanti, in una logica di riqualificazione e riscatto di un’intera area dalla sua storica immagine di abbandono e di degrado, riguardano i lavori in corso presso il Corviale e Vall Aurelio per la riqualificazione ed efficientamento energetico dei fabbricati esistenti.

Un’opera di riqualificazione sta riguardando anche i fabbricati di Valle Aurelia ‘Pineto’ dove sono in corso interventi di efficientamento energetico».

«A pieno ritmo proseguono anche i cantieri aperti ad Ostia per la riqualificazione di immobili in via Baffigo e via della Corrazzata e nell’area Laurentino 38 per la realizzazione di nuovi 56 alloggi.

Lavori che consentiranno in particolare, tra le altre cose, il superamento delle barriere architettoniche attraverso la realizzazione di appositi manufatti».

«Si conferma quindi un’attività costante del Governo Rocca e del nostro Assessorato in materia di edilizia residenziale pubblica, diversamente da come vorrebbe sostenere chi, uscendo dalla normale e corretta dialettica politica, continua a svolgere una attività politica fondata su affermazioni non veritiere».

Lo dichiara l’assessore all’Urbanistica, alle Politiche Abitative e alle Case Popolari della Regionale del Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

