Regione Lazio, Rocca al dipartimento di chirurgia robotica dell’università dell’Illinois

La visita del presidente Rocca a Chicago ha costituito l’occasione per un lungo incontro con i medici e ricercatori italiani del dipartimento di Chirurgia robotica dell’Università dell’Illinois, il più ampio Ateneo pubblico degli Stati Uniti, con 94mila studenti iscritti, cui ha fatto seguito la visita al SITL – innovativo laboratorio per il training in chirurgia robotica, fondato dal chirurgo italiano Pier Cristoforo Giulianotti.

Il laboratorio è una struttura all’avanguardia dedicata alla formazione chirurgica contemporanea e futura, all’innovazione e alla ricerca tecnologica.

Offre formazione chirurgica per gli studenti di medicina, gli specializzandi dell’Università dell’Illinois dei dipartimenti di Chirurgia, Neurochirurgia, Urologia, Ostetricia e Ginecologia e gli specializzandi di altri ospedali affiliati.

Al centro dei colloqui, la possibilità di stipulare intese per strutturare lo scambio di medici, studenti e specializzandi tra Atenei del Lazio e l’Università dell’Illinois, ma anche la possibilità di potersi avvalere dell’expertise dei medici italiani di stanza alla UIC per avviare una analoga struttura di formazione nelle tecniche di chirurgia robotica in strutture sanitarie pubbliche del Lazio, per costituire la Regione come hub italiano in questa pioneristica disciplina, che apre importanti prospettive in materia di gestione della salute pubblica e innovazione dei processi.

Il presidente Rocca ha anche aderito all’invito della Loyola University a visitare il campus di Chicago, legato al Consolato Generale a Chicago, nell’ambito di una pluriennale collaborazione orientata a valorizzare e incrementare l’insegnamento della lingua italiana.

In presenza del Preside della sede romana dell’Ateneo gesuita, il “John Felice Roma Center”, che accoglie ogni anno centinaia di studenti americani, è stato concordato di approfondire anche in Italia il sostegno istituzionale della Regione alle attività della Loyola.

I numerosissimi studenti di tutto il mondo che optano per la sede romana dell’Università, nella suggestiva cornice della capitale, hanno infatti modo di confrontarsi – nell’ambito dello studio delle discipline umanistiche prevalente nell’ Ateneo – su numerose tematiche legate all’attualità internazionale e alle sfide globali.

«Sono rimasto molto colpito dalla forte volontà degli studenti, ricercatori e scienziati italiani che ho avuto modo di incontrare in questa missione, di ripristinare un collegamento, anche emotivo, con il nostro Paese che hanno lasciato.

Questo apre per la nostra regione, importantissime opportunità di scambio in tutti i settori e ci dà modo, anche sfruttando la cornice istituzionale dei crescenti e ottimi rapporti con l’Illinois, di sfruttare al massimo le sinergie tra questi ecosistemi e quelli del Lazio, per offrire e promuovere soluzioni innovative ai problemi dei cittadini», ha dichiarato il presidente Rocca alla fine della giornata di incontri.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙