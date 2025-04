Regione, Rocca: “rimessi in ordine conti del servizio sanitario del Lazio”

Un bilancio in utile, conti della sanità regionale in recupero, grandi opere che si preparano a partire: la Regione Lazio accelera su più fronti, e il presidente Francesco Rocca rivendica il lavoro svolto con un messaggio chiaro e ottimista.

«La recente parifica del bilancio da parte della Corte dei Conti non era affatto scontata. È un risultato di cui andiamo orgogliosi», ha dichiarato Rocca in un’intervista rilasciata ai quotidiani Ciociaria Oggi e Latina Oggi.

«Ci siamo rimboccati le maniche per mettere in ordine i conti del Servizio sanitario regionale. Il 2023 si è chiuso con un utile di 32 milioni di euro, e per il 2024 stimiamo un avanzo di altri 40 milioni. Questo ci permette di guardare con fiducia all’uscita dal piano di rientro dal debito».

Un obiettivo che la Giunta regionale punta a raggiungere nel più breve tempo possibile. E, mentre i numeri rassicurano sul fronte della finanza pubblica, l’agenda delle infrastrutture non rallenta. Rocca conferma tempi e priorità per due opere chiave del sistema viario e ferroviario del Lazio.

«Sono molto ottimista – ha detto – sulla realizzazione della Cisterna–Valmontone. Entro la fine dell’anno partiranno i bandi per l’apertura dei cantieri. Si tratta di un’opera strategica che sarà costruita con tecniche all’avanguardia per il recupero energetico, prevedendo anche il pedaggio gratuito lungo la Roma–Latina per i residenti del Lazio». E aggiunge: «Quella strada l’ho sempre definita la nostra Salerno–Reggio Calabria: fondamentale per connettere territori e rilanciare l’economia».

Altro snodo nevralgico, la Stazione dell’Alta Velocità Ferentino–Supino. «È una delle priorità assolute della nostra amministrazione – ha spiegato Rocca –. Le province sono state dimenticate per troppo tempo: la loro connessione infrastrutturale è la chiave per farle ripartire».

Sul fronte della programmazione finanziaria, il presidente annuncia anche un altro passaggio importante: l’approvazione anticipata del Rendiconto di gestione 2024. «Lo voteremo già la prossima settimana, in anticipo rispetto alla scadenza del 30 aprile. Vogliamo chiudere il ciclo di bilancio con l’assestamento già nella stessa sessione, così da dedicarci da settembre esclusivamente alla programmazione triennale».

E l’orizzonte si allarga: «L’obiettivo è l’uscita definitiva dal piano di rientro della sanità e, con essa, la possibilità concreta di abbassare la pressione fiscale. L’ho sempre indicato come traguardo per il 2027, ma stiamo lavorando per partire già dal prossimo anno».

