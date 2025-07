Riaprono i Giardini dell’Acqua Paola

Il Municipio Roma I Centro Storico annuncia la riapertura dei Giardini dell’Acqua Paola, lo splendido spazio situato sopra il celebre Fontanone del Gianicolo, che nei mesi di luglio e settembre si trasformerà in un vibrante centro culturale con la quarta edizione della rassegna “Eventi a Fontana“. Il pubblico potrà godere di un ricco programma di spettacoli, concerti, conferenze artistiche e molto altro, il tutto con ingresso libero.

Questa iniziativa, sostenuta dal Municipio Roma I Centro Storico e organizzata dall’Associazione culturale Il Posto delle Fragole con la direzione artistica di Gabriele Manili, offrirà ai cittadini e ai visitatori l’opportunità di vivere la cultura in una delle cornici più suggestive e panoramiche della Capitale. Ogni pomeriggio, i Giardini saranno aperti per accogliere chiunque desideri godere di un momento di relax e intrattenimento, inclusa l’apertura straordinaria del giardino interno, solitamente chiuso al pubblico.

L’Assessore alla Cultura del Municipio Roma I Centro Storico, Giulia Silvia Ghia, ha commentato: “Siamo entusiasti di riaprire i Giardini dell’Acqua Paola al pubblico per la quarta edizione di ‘Eventi a Fontana’. Questo spazio unico, con la sua vista mozzafiato su Roma, diventerà un punto di riferimento per la cultura e l’incontro. Il nostro obiettivo è offrire un programma diversificato e di alta qualità, accessibile a tutti, che valorizzi il nostro patrimonio storico-artistico e promuova la partecipazione cittadina. Sarà un’occasione straordinaria -conclude l’Ass. Ghia – per riscoprire la bellezza di Roma attraverso l’arte, la musica, il teatro e la letteratura, in un’atmosfera magica”.

Il programma

Il calendario degli eventi, in costante aggiornamento, è pensato per un pubblico ampio e variegato:

Venerdì 4 luglio

ore 21

LIBERI SEMPRE

Concerto reading Un viaggio tra passato e presente a 80 anni dalla guerra di liberazione con Michela Ponzani (storica) e Valerio De Filippis (ghostwriter). Ad accompagnarli, le note di Marco Caparrelli, Marcello Lardo, Nicolò Pagani e Andrea Borrelli.

Sabato 5 luglio

ore 21

DONNE CHE RESISTONO di Michela Ponzani

Presentazione libro Un dialogo tra l’autrice, storica e professoressa universitaria, e l’Assessora alla Cultura del Municipio Roma I Centro Storico, Giulia Silvia Ghia, su una vicenda inedita di coraggio femminile nell’Ottantesimo della Liberazione.

Martedì 8 luglio

Ore 21

CONTROLUCE

Teatro Uno spettacolo di e con Alice Migliarini e il progetto Asyle, che alterna letture di testi editi e inediti a brani originali, per esplorare l’identità e la percezione dell’esistenza.

Mercoledì 9 luglio

Ore 21

SCHEGGE DI SHAKESPEARE

Teatro Un viaggio nel genio di Shakespeare con Stefano Mondini e Giulia Di Turi, accompagnati dalla chitarra di Giacomo Don.

Giovedì 10 luglio

ore 18.30

IL TEVERE E IL GIUBILEO di Rosario Pavia

Presentazione libro Un’analisi storica e culturale del Tevere e del Giubileo, con l’autore Rosario Pavia, Sabrina Alfonsi (Assessora all’Ambiente di Roma Capitale), Giulia Silvia Ghia, Alberta Campitelli, Alberto Acciari e Giorgio de Finis.

Venerdì 11 luglio

Ore 21

PER FARLA FRANCA

Omaggio a Franca Valeri – Teatro Un feroce e comicissimo ritratto delle donne di ieri e di oggi, di e con Paola Lorenzoni e Nicola Buffa.

Sabato 12 luglio

Ore 21

AMORE AL QUADRATO

Arte e teatro Un duello tra arte e teatro a colpi di quadri e monologhi, ideato da Gabriele Manili e Valeria Danesi, con gli stessi protagonisti.

Mercoledì 16 luglio

Ore 21

UP! UP!

Improvvisazione teatrale Una serata all’insegna del divertimento a sostegno delle attività di clown terapia in ospedale di Magicaburla ETS. Ingresso gratuito con possibilità di donazione.

Venerdì 18 luglio

Ore 21

VOLEVO ESSERE AMBRA (e invece sono solo pallida)

Teatro Di e con Shara Guandalini, uno spettacolo che riflette sulle esperienze e i traumi degli anni ’90.

Sabato 19 luglio

Ore 21

UNA SERATA DEDICATA A PAOLO BORSELLINO

Nell’anniversario della sua scomparsa, “Eventi a Fontana” ricorda e celebra la figura del giudice Paolo Borsellino. Ospiti in via di definizione. A cura di Gabriele Manili e Angela Iantosca.

Sabato 26 luglio

Ore 21

QUANDO MALE DICO

Teatro Di e con Alessandra Merico, uno spettacolo che sviscera tematiche del femminismo contemporaneo, affrontando senza censure le frustrazioni femminili e le ipocrisie sociali.

Appuntamenti fissi

Oltre agli eventi serali, i Giardini dell’Acqua Paola ospiteranno appuntamenti settimanali:

Tutti i lunedì – ore 19.30: Laboratorio Teatrale a cura di Gabriele Manili. Lezioni spassose e giocose per approcciare il teatro, ogni lezione è a sé stante.

Tutti i martedì – ore 21: Consigliansi Libri – Letture libere a cura di Ass. Il Posto delle Fragole. Chiunque potrà salire sul palco per leggere e consigliare il proprio libro del cuore (eccetto martedì 8 luglio).

Tutti i mercoledì – ore 18.30: Yoga Kundalini a cura di Shabad Kaur (Simona Esposito). Esercizi dinamici, posture, tecniche di controllo del respiro, meditazione e rilassamento per armonizzare corpo, mente e spirito.

Tutti i giovedì – ore 18: Book Crossing a cura di Ass. Il Posto delle Fragole. Un’occasione per leggere, scambiare libri e godere del panorama più bello di Roma.

Il programma completo e gli aggiornamenti saranno disponibili sulle pagine social del Municipio Roma I.

