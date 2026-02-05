Rifiuti, 21 milioni di euro per gli impianti del Lazio: in lizza Rieti, Sora, Ama e Aprilia

Con la chiusura dei termini per la presentazione delle domande, la Regione Lazio entra nel vivo della sua strategia “Rifiuti Zero”.

È ora la fase operativa di un piano che punta a cambiare volto agli impianti pubblici di trattamento dei rifiuti, grazie a un pacchetto di finanziamenti che potrà coprire fino al 100% delle spese sostenute, per un massimo di 5 milioni di euro a progetto.

Tra le realtà che hanno risposto al bando figurano ASM Rieti, Ambiente e Salute di Sora, Ama e Progetto Ambiente di Aprilia.

I loro interventi saranno sostenuti con risorse regionali dedicate all’ammodernamento tecnologico e all’efficientamento degli impianti, per un investimento complessivo che supera i 21 milioni di euro.

Non si tratta di semplici manutenzioni, ma di una vera trasformazione strutturale. I progetti prevedono l’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale per il riconoscimento dei materiali e l’utilizzo di bracci robotici in grado di migliorare la selezione automatizzata dei rifiuti.

Accanto a questo, sono previsti interventi di revamping energetico per ridurre i consumi di energia e acqua, rendendo gli impianti più sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico.

Grande attenzione anche alla qualità del materiale riciclato: l’installazione di trituratori, vagli e presse di ultima generazione consentirà di ottenere materie prime seconde più pure e quindi più competitive sul mercato.

A completare il quadro, sistemi digitali avanzati garantiranno il monitoraggio e la tracciabilità completa dei flussi di rifiuti.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale ai Rifiuti, Fabrizio Ghera. «Le richieste pervenute – ha spiegato – confermano l’attenzione della Regione Lazio sulla gestione del ciclo dei rifiuti. Dopo il bando da 18 milioni dedicato alla raccolta differenziata, mettiamo ora a disposizione altri 21,3 milioni per ammodernare gli impianti pubblici. È un segnale importante per rendere l’intera filiera più sostenibile e in linea con le indicazioni europee».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.