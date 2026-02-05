Categorie: Ambiente Politica In evidenza
Municipi:

Rifiuti, 21 milioni di euro per gli impianti del Lazio: in lizza Rieti, Sora, Ama e Aprilia

Chiuso il bando regionale per l'ammodernamento tecnologico. Contributi fino a 5 milioni per progetto

Redazione - 5 Febbraio 2026

Con la chiusura dei termini per la presentazione delle domande, la Regione Lazio entra nel vivo della sua strategia “Rifiuti Zero”.

È ora la fase operativa di un piano che punta a cambiare volto agli impianti pubblici di trattamento dei rifiuti, grazie a un pacchetto di finanziamenti che potrà coprire fino al 100% delle spese sostenute, per un massimo di 5 milioni di euro a progetto.

Tra le realtà che hanno risposto al bando figurano ASM Rieti, Ambiente e Salute di Sora, Ama e Progetto Ambiente di Aprilia.

I loro interventi saranno sostenuti con risorse regionali dedicate all’ammodernamento tecnologico e all’efficientamento degli impianti, per un investimento complessivo che supera i 21 milioni di euro.

Non si tratta di semplici manutenzioni, ma di una vera trasformazione strutturale. I progetti prevedono l’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale per il riconoscimento dei materiali e l’utilizzo di bracci robotici in grado di migliorare la selezione automatizzata dei rifiuti.

Accanto a questo, sono previsti interventi di revamping energetico per ridurre i consumi di energia e acqua, rendendo gli impianti più sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico.

Grande attenzione anche alla qualità del materiale riciclato: l’installazione di trituratori, vagli e presse di ultima generazione consentirà di ottenere materie prime seconde più pure e quindi più competitive sul mercato.

A completare il quadro, sistemi digitali avanzati garantiranno il monitoraggio e la tracciabilità completa dei flussi di rifiuti.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale ai Rifiuti, Fabrizio Ghera. «Le richieste pervenuteha spiegato confermano l’attenzione della Regione Lazio sulla gestione del ciclo dei rifiuti. Dopo il bando da 18 milioni dedicato alla raccolta differenziata, mettiamo ora a disposizione altri 21,3 milioni per ammodernare gli impianti pubblici. È un segnale importante per rendere l’intera filiera più sostenibile e in linea con le indicazioni europee».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati