Rifiuti, completata la rimozione di detriti

Si è conclusa l’operazione effettuata da Ama nel Municipio VI che ha portato alla rimozione di trenta tonnellate di detriti e masserizie, accumulatisi su sedi stradali, in garage e cantine di abitazioni private a causa del forte maltempo che ha colpito diverse zone del municipio nelle scorse settimane.

Gli interventi, che hanno interessato, in particolare, Via Monteparano, Via Mandanici e Via Borore hanno riguardato anche la pulizia, delle caditoie e delle griglie di drenaggio delle acque piovane.

L’assessora all’Agricoltura, all’Ambiente e al Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi precisa: “Come richiesto dal Municipio abbiamo dato mandato ad Ama di eseguire questo intervento di rimozione massiva di rifiuti e di ripristino dei punti di deflusso delle acque piovane con l’obiettivo di scongiurare il ripetersi di analoghi episodi di allagamenti e di esondazione dei fossi.

Stiamo procedendo, inoltre, con una mappatura puntuale delle discariche abusive presenti sul territorio del municipio le cui rimozioni si andranno ad aggiungere agli interventi già effettuati”.

