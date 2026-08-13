Riserva dell’Aniene, terreni privati all’asta dopo il fallimento: il Municipio IV chiede al Comune di comprarli

Salvaguardare una delle aree umide e Fluviali più preziose della Capitale trasformando un fallimento societario in un’opportunità per la collettività.

È la proposta avanzata dai vertici del Municipio IV al Campidoglio a margine del collasso finanziario della società titolare di diversi lotti di terreno situati nella Riserva Naturale della Valle dell’Aniene.

L’auspicio degli amministratori locali è che Roma Capitale scenda in campo avviando gli approfondimenti tecnici e burocratici necessari per partecipare alle procedure di acquisizione e rilevare i terreni, inglobrandoli definitivamente nel demanio comunale.

L’appello delle istituzioni locali

A lanciare la proposta attraverso una nota ufficiale sono Massimiliano Umberti, presidente del Municipio IV, e Gianluigi Bardini, alla guida della Commissione Ambiente municipale.

Secondo le due istituzioni di prossimità, il passaggio di queste porzioni di territorio sotto il controllo diretto del Comune permetterebbe di blindare la tutela della biodiversità locale e garantire una naturale continuità ecologica tra la Riserva dell’Aniene e il resto della rete verde cittadina.

I terreni in questione rappresentano infatti un tassello fondamentale nel delicato ecosistema del corridoio fluviale che attraversa il quadrante nord-est di Roma, spesso esposto al rischio di degrado, abusivismo o tentativi di speculazione.

La spinta delle associazioni e del territorio

Nel sollecitare l’intervento del sindaco e della giunta capitolina, Umberti e Bardini richiamano l’impegno decennale profuso sul campo dal tessuto associativo e dal volontariato locale.

In particolare, viene citata l’azione svolta dall’Associazione Insieme per l’Aniene Onlus, che assieme a numerosi comitati civici ha presidiato l’area promuovendo progetti di educazione ambientale e cura del territorio.

Un patrimonio di partecipazione sociale che, concludono dal Municipio, merita di essere affiancato da un passo concreto da parte dell’amministrazione: l’acquisto dei terreni rappresenterebbe non un semplice costo, ma un investimento strategico sulla salute e sulla qualità della vita dei quartieri che si affacciano lungo la sponda del fiume.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza