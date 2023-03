Ritorna Vinitaly: a Verona dal 2 al 5 aprile 2023

Dopo l’edizione 2022 di Vinitaly, avevamo deciso di non andarci più per la forte delusione di un’edizione non all’altezza delle altre volte, ma per l’insistenza di amici produttori e di amici consumatori, ci abbiamo ripensato: la redazione di Abitare a Roma non può mancare all’appuntamento più importante al mondo che riguardi l’enogastronomia sia italiana, che straniera, la fiera veronese rimane pur sempre la miglior “vetrina” del settore.

Cosa ci aspettiamo quest’anno? Quello che è mancato l’anno scorso: i collegamenti efficienti da e per la fiera, ma anche maggiori informazioni all’esterno e all’interno della fiera, non ci era mai capitata una tale disorganizzazione.

Una lode, invece, va fatta alle aziende (almeno quelle poche che siamo riusciti a visitare), che hanno dato il meglio di sé, nonostante le numerose limitazioni imposte dalle emergenze sanitarie.

L’edizione numero 55 di quest’anno ci farà dimenticare la 54° del 2022? È quello che ci auspichiamo.

Vinitaly sin dal 1967 offre opportunità ai produttori di vino, i commercianti, i distributori, i consumatori, le scuole di enologia, di incontrarsi e scoprire le nuove tendenze del settore.

È un’occasione preziosa per gli amanti del vino di conoscere personalmente i produttori, che saranno lieti di far assaporare il loro nettare con spiegazioni dettagliate e appassionate.

Sì, cari lettori, si tratta di passione, perché in Italia le aziende vitivinicole, come ovviamente tante altre aziende, hanno attraversato crisi terribili, provocate dalle pandemie e da avvenimenti tragici, conseguenze di politiche cieche ed ottuse. A Tutto ciò si è poi aggiunta la ciliegina del “vino che rimpicciolisce il cervello”, affermazione che andrebbe suffragata da studi scientifici validi.

Molto interessanti, anche quest’anno, si preannunciano i seminari, le conferenze, le presentazioni e, ovviamente, gli assaggi con sommelier esperti e cortesi.

La manifestazione sarà divisa in Vinitalybio, International wine, Vinitaly tasting, Vinitaly design, Micro Mega Wines and Enolitech; sarà presente anche Sol&Agrifood, che sin dall’inizio si è imposta con l’eccellenza di prodotti gastronomici: il settore dell’olio extravergine di oliva merita una degustazione molto accurata, quest’anno i primi premi sono andati tutti a oleifici italiani.

Insomma ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche: in Italia si può ancora bere (e mangiare) bene con una spesa accettabile; il consiglio della redazione è quello di non trascurare le grandi cantine (ovviamente), ma di avventurarsi anche con le eccellenze delle piccole e medie realtà vitivinicole italiane, che, a nostro parere, conservano il primato del miglior rapporto qualità/prezzo.

Anna Onori, Henos Palmisano