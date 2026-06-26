Rivoluzione strisce blu: a Roma arriva lo “Street Control” contro i furbetti del grattino

Parcheggiare sulle strisce blu sperando nella fortuna o nel fatto che l’ausiliario di turno non passi in tempo diventerà, a stretto giro, una missione impossibile.

Il Campidoglio ha deciso di dichiarare guerra totale all’evasione della sosta tariffata, e per farlo si affiderà agli algoritmi e alla tecnologia d’ufficio.

La giunta guidata da Roberto Gualtieri ha infatti approvato la delibera che rinnova la concessione ad Atac per la gestione dei parcheggi di scambio e degli stalli di superficie fino al 31 dicembre 2027.

La vera svolta, però, è l’introduzione in via sperimentale dello “Street Control” applicato alla sosta.

Si tratta di un sistema di tracciamento digitale che promette di azzerare i tempi morti dei controlli e di stanare chiunque cerchi di fare il “furbetto del grattino”, sia cartaceo che digitale.

Come cambia il controllo: lo scanner non perdona

La rivoluzione, che entrerà ufficialmente in vigore a partire dal 1° gennaio 2027, non manderà in pensione gli ausiliari del traffico, ma cambierà radicalmente il loro modo di lavorare.

Gli operatori non dovranno più controllare parabrezza per parabrezza, ma saranno dotati di palmari e telecamere in grado di scansionare le targhe delle auto in sosta.

Come funzionerà lo “Street Control” nei quartieri

Lettura elettronica delle targhe

Fase 1: Scansione targa

L’ausiliario del traffico in perlustrazione inquadra la targa del veicolo parcheggiato sulle strisce blu utilizzando un dispositivo elettronico dotato di telecamera scanner.

Controllo del database dei pagamenti

Fase 2: Verifica incrociata

Il software interroga istantaneamente il sistema centrale, verificando se per quella specifica targa è stato emesso un ticket cartaceo o se è attivo un pagamento digitale tramite app (es. EasyPark, MooneyGo, Atac).

Accertamento finale e sanzione

Fase 3: Validazione umana

In caso di anomalia rilevata dal computer, l’ausiliario esegue una verifica visiva finale sul cruscotto e, se l’evasione è confermata, convalida l’emissione del verbale senza assumere funzioni di Polizia Locale.

Dalle parti di Palazzo Senatorio tengono comunque a precisare che non ci sarà alcuna sovrapposizione di ruoli con i vigili urbani: gli addetti della municipalizzata dei trasporti continueranno a operare esclusivamente come ausiliari, con poteri sanzionatori limitati alla sosta tariffata e sotto il coordinamento della Polizia Locale.

La mappa del piano

La delibera di Giunta non si limita a ridisegnare i metodi di verifica, ma dà il via libera anche a una massiccia espansione del perimetro delle strisce blu in tutta la città, come previsto dal Nuovo Piano della Sosta.

Un ecosistema digitale: La tecnologia dello “Street Control” andrà a integrarsi con il progetto “Sospass”, la rete di sensori annegati nell’asfalto che già oggi monitora lo stato di occupazione dei parcheggi a pagamento a Roma.

L’obiettivo finale del Comune è duplice: da un lato rendere la caccia all’evasione scientifica e sistematica, dall’altro fare cassa.

I milioni di euro che Atac riscuoterà per conto del Campidoglio nei prossimi due anni serviranno infatti in gran parte a finanziare e ammortizzare i costi di questa massiccia operazione di digitalizzazione stradale. Per gli automobilisti romani, insomma, i margini di errore si azzerano.

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