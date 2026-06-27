Roma, 25mila Vespa invadono il centro: festa mondiale per gli 80 anni del mito

Dal rombo dei motori alle carrozzerie che hanno attraversato otto decenni di storia italiana.

Roma si è trasformata nel palcoscenico delle celebrazioni per gli ottant’anni di Vespa, accogliendo quello che gli organizzatori definiscono il più grande raduno mai realizzato dedicato al celebre scooter di Pontedera.

Nella mattinata di sabato migliaia di appassionati hanno invaso le strade della Capitale. Circa 25mila Vespa, arrivate da 67 Paesi, hanno dato vita a una lunga sfilata che ha attraversato il centro storico, richiamando lungo il percorso migliaia di romani e turisti.

La parata tra i monumenti simbolo della città

Il momento più atteso dell’evento è stato il corteo partito dalle Terme di Caracalla, che ha poi percorso alcune delle vie più iconiche della città passando davanti al Colosseo, ai Fori Imperiali e a Piazza Venezia.

Una scenografia unica per celebrare uno dei simboli più riconoscibili del design e dell’industria italiana, accompagnato dagli applausi del pubblico assiepato lungo il percorso.

Tra i partecipanti non c’erano soltanto i modelli più recenti. La sfilata ha raccontato l’evoluzione della Vespa attraverso oltre 160 versioni prodotte in ottant’anni di storia.

Dai primi esemplari del 1946 alle Vespa che hanno fatto la storia

A guidare il corteo sono stati alcuni dei pezzi più rari mai costruiti, a partire dalle Vespa 98 del 1946, i primissimi modelli usciti dagli stabilimenti Piaggio e oggi considerati autentici cimeli del motorismo italiano.

Accanto a queste hanno sfilato numerosi esemplari d’epoca, dalle celebri “faro basso” degli anni Cinquanta alle VBB che hanno accompagnato il boom economico degli anni Sessanta, fino alle versioni contemporanee che ancora oggi continuano a essere esportate in tutto il mondo.

Quattro giorni di festa al Foro Italico

La manifestazione, intitolata “Vespa Roma 2026 – 80 Years of an Icon”, prosegue fino al 28 giugno al Foro Italico, trasformato per l’occasione nel Vespa Village.

L’area ospita una serie di appuntamenti aperti al pubblico tra musica, incontri e spazi espositivi.

I visitatori possono ripercorrere la storia dello scooter attraverso una mostra fotografica curata da Giacomo Bretzel, ammirare alcuni dei modelli più rari provenienti dal Museo Piaggio e conoscere l’intera gamma attualmente in produzione.

Completano il programma lo spazio dedicato al merchandising dell’ottantesimo anniversario e gli eventi musicali animati da Radio Deejay.

Per quattro giorni Roma diventa così la capitale mondiale della Vespa, celebrando uno dei marchi italiani più conosciuti e amati nel mondo con un evento che unisce passione, storia e cultura motoristica.

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